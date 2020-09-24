Марш светлячков — после тайной инаугурации Лукашенко в Витебске возобновились протесты

• 24/9/20 0:04 • Палітыка

В среду, 23 сентября, в Витебске снова состоялся марш протеста — людей возмутила тайная инаугурация Лукашенко.
Марш светлячков — после тайной инаугурации Луашенко в Витебске возобновились протесты. Фото Сергея Серебро

Не секрет, что в Витебске протестный градус постепенно спадал. Даже в воскресенье собиралось все меньше народу. Однако после инаугурации Александра Лукашенко, в центре Витебска после рабочего дня снова собрались люди.

Марш светлячков — после тайной инаугурации Луашенко в Витебске возобновились протесты. Фото Сергея Серебро

В районе пирамиды и Синего дома этим вечером были сосредоточены имеющиеся в распоряжении местных властей силы милиции. Впрочем, активных действий против постепенно собиравшихся горожан они не предпринимали.

Марш светлячков — после тайной инаугурации Луашенко в Витебске возобновились протесты. Фото Сергея Серебро

Примерно в 18:45 протестующие внезапно перешли к топиарному глобусу, сформировали колонну и двинулись в сторону площади Победы.

Марш светлячков — после тайной инаугурации Луашенко в Витебске возобновились протесты. Фото Сергея Серебро

Как уже водится, немногочисленная колонна очень быстро разрасталась во время движения. На площади Победы ее встретили два жидких кордона милиции, однако, гораздо более многочисленные протестующие, не ввязываясь в предложенную правоохранителями свалку, попросту обошли эти пикеты по улице Жесткова. Милиционерам пришлось их догонять, но, заплутав между детских машинок, они бросили эту затею.

Марш светлячков — после тайной инаугурации Луашенко в Витебске возобновились протесты. Фото Сергея Серебро

В результате по Московскому проспекту вполне беспрепятственно прошли колонной несколько сот человек. Когда они зажгли над головами фонарики смартфонов, эта не такая уж и большая группа людей выглядела очень внушительно. Проезжавшие мимо водители активно сигналили в знак солидарности.

Марш светлячков — после тайной инаугурации Луашенко в Витебске возобновились протесты. Фото Сергея Серебро

Манифестанты спокойно дошли до проспекта Победы и свернули на него. Однако, по дороге к проспекту Строителей милиция совершила нападение на колонну и смогла захватить несколько человек. Разбитые на две группы манифестанты стали в сцепку, а затем, преодолев сопротивление милиции, даже смогли соединиться.

Марш светлячков — после тайной инаугурации Луашенко в Витебске возобновились протесты. Фото Сергея Серебро

Схватка происходила на малоосвещенном участке проспекта, а часть протестующих была и вовсе вытеснена в темные дворы практически без света и с асфальтом, оставлявшем желать лучшего. Милиция, похоже, благоразумно решила не обострять обстановку в таких условиях, так как это, безусловно. Было чревато многочисленными травмами с обеих сторон.

Марш светлячков — после тайной инаугурации Луашенко в Витебске возобновились протесты. Фото Сергея Серебро

Когда силовики погрузились в свои автомобили и ретировались манифестанты почли это за свою победу и огласили окрестности криками ликования. В новую колонну, однако, собралось уже гораздо меньше людей.

Марш светлячков — после тайной инаугурации Луашенко в Витебске возобновились протесты. Фото Сергея Серебро

Самые стойкие вышли на проспект Строителей и прошли по нему несколько сот метров. Затем они небольшими группами скрылись в темных дворах.

Марш светлячков — после тайной инаугурации Луашенко в Витебске возобновились протесты. Фото Сергея Серебро

После того как колонна манифестатовл рассеялась, по проспекту Строителей с «крякалками» в свое расположение проехала колонна силовиков, которая все это время незаметно преследовала шествие. В ней было около десятка машин: автобусы, автоазаки, тентованный армейский грузовик и патрульные легковушки.

Марш светлячков — после тайной инаугурации Луашенко в Витебске возобновились протесты. Фото Сергея Серебро

Марш светлячков — после тайной инаугурации Луашенко в Витебске возобновились протесты. Фото Сергея Серебро

Марш светлячков — после тайной инаугурации Луашенко в Витебске возобновились протесты. Фото Сергея Серебро

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