Марш светлячков — после тайной инаугурации Лукашенко в Витебске возобновились протесты

Сяржук Серабро • 24/9/20 0:04 • Палітыка

В среду, 23 сентября, в Витебске снова состоялся марш протеста — людей возмутила тайная инаугурация Лукашенко.



Не секрет, что в Витебске протестный градус постепенно спадал. Даже в воскресенье собиралось все меньше народу. Однако после инаугурации Александра Лукашенко, в центре Витебска после рабочего дня снова собрались люди.

В районе пирамиды и Синего дома этим вечером были сосредоточены имеющиеся в распоряжении местных властей силы милиции. Впрочем, активных действий против постепенно собиравшихся горожан они не предпринимали.

Примерно в 18:45 протестующие внезапно перешли к топиарному глобусу, сформировали колонну и двинулись в сторону площади Победы.

Как уже водится, немногочисленная колонна очень быстро разрасталась во время движения. На площади Победы ее встретили два жидких кордона милиции, однако, гораздо более многочисленные протестующие, не ввязываясь в предложенную правоохранителями свалку, попросту обошли эти пикеты по улице Жесткова. Милиционерам пришлось их догонять, но, заплутав между детских машинок, они бросили эту затею.

В результате по Московскому проспекту вполне беспрепятственно прошли колонной несколько сот человек. Когда они зажгли над головами фонарики смартфонов, эта не такая уж и большая группа людей выглядела очень внушительно. Проезжавшие мимо водители активно сигналили в знак солидарности.

Манифестанты спокойно дошли до проспекта Победы и свернули на него. Однако, по дороге к проспекту Строителей милиция совершила нападение на колонну и смогла захватить несколько человек. Разбитые на две группы манифестанты стали в сцепку, а затем, преодолев сопротивление милиции, даже смогли соединиться.

Схватка происходила на малоосвещенном участке проспекта, а часть протестующих была и вовсе вытеснена в темные дворы практически без света и с асфальтом, оставлявшем желать лучшего. Милиция, похоже, благоразумно решила не обострять обстановку в таких условиях, так как это, безусловно. Было чревато многочисленными травмами с обеих сторон.

Когда силовики погрузились в свои автомобили и ретировались манифестанты почли это за свою победу и огласили окрестности криками ликования. В новую колонну, однако, собралось уже гораздо меньше людей.

Самые стойкие вышли на проспект Строителей и прошли по нему несколько сот метров. Затем они небольшими группами скрылись в темных дворах.

После того как колонна манифестатовл рассеялась, по проспекту Строителей с «крякалками» в свое расположение проехала колонна силовиков, которая все это время незаметно преследовала шествие. В ней было около десятка машин: автобусы, автоазаки, тентованный армейский грузовик и патрульные легковушки.