Пьяный водитель обернулся к пассажирам, авто вылетело в кювет и провалилось под лед — СК завершил расследование ДТП в Дубровенском районе, в котором утонул человек

Іван Дзедушкін • 24/9/20 17:04 • Здарэнні

В результате ДТП, произошедшего минувшей зимой в Дубровенском районе, один из пассажиров провалившейся под лед легковушки утонул, а второй получил травмы.



Трагедия произошла 14 февраля, когда компания из четырех человек ехала автодороге Н-2701 на «Mitsubishi Galant». Как установило следствие, на 11 километре дороги 29-летний водитель обернулся к своим пассажирам и стал разговаривать с ними. На закруглении дороги он не вписался в поворот и съехал в кювет. Легковушка перевернулась и наполовину провалилась под лед.

Двум пассажирам и водителю удалось выбраться из полузатопленного авто, а вот своего 34-летнего спутника они не нашли. Труп пропавшего мужчины через несколько дней извлекут из-подо льда спасатели. Кроме того, 47-летний пассажир во время ДТП получил травмы.

Как позже установит экспертиза, водитель, кроме того, что отвлекся от управления авто и разговаривал с сидевшими сзади пассажирами, был пьян — в его крови обнаружили 0,56 промилле спирта.

Расследование этого уголовного дела уже завершено, молодому человеку предъявлено обвинение по части 4 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Суда мужчина дожидается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.