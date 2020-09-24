В Витебске установили скульптуру, посвященную молодежи 1960-х. Когда ее откроют?

• 24/9/20 21:58 • Культура

24 сентября в сквере на улице Кирова установили скульптуру, посвященную молодежи 60-х годов прошлого века.
Установка скульптуры, посвященной молодеших шестедесятых лет прошлого столетия на бульваре улицы Кирова. Фото Сергея Серебро

Скульптура стоит прямо на мелкоштучной тротуарной плитки без постамента. Она закреплена при помощи металлических штырей, заглубленных бетонный фундамент.

Установка скульптуры, посвященной молодеших шестедесятых лет прошлого столетия на бульваре улицы Кирова. Фото Сергея Серебро

Автором скульптурной композиции, изображающей девушку и поющего ей серенаду коленопреклоненного парня с гитарой, стал Сергей Сотников. Напомним, что при планировании реконструкции собирались установить скульптуру, посвященную молодежи 1950-х. Сейчас, похоже, концепция несколько изменилась, так как надпись на основании гласит: «Прысвячаецца нашым бацькам — пакаленню рамантыкаў шасцідзясятых».

Установка скульптуры, посвященной молодеших шестедесятых лет прошлого столетия на бульваре улицы Кирова. Фото Сергея Серебро

Установка скульптуры, посвященной молодеших шестедесятых лет прошлого столетия на бульваре улицы Кирова. Фото Сергея Серебро

Фигуры пока укутаны в плёнку, увидеть их можно будет после открытия. Эта церемония запланирована на 11 часов в субботу, 26 сентября.

Арка. открывающая улицу Кирова. Фото Сергея Серебро

А вот арку в стиле сталинского ампира уже можно рассмотреть полностью. Вверху она украшена гербом Витебска, который, как известно, представляет плат Вероники с изображением головы Христа и мечом под ним. На левой колонне размещена доска с изображением ордена Трудового Красного Знамени, на правой — доска с информацией о награждении города этим орденом. Безусловно, сочетание христианской и советской символики смотрится на арке довольно эклектично. Кроме того, непонятно почему название города написано по-русски.

Новые скамейки и урны. Фото Сергея Серебро

На бульваре установили новые скамейки и урны. Последние выполнены в виде ампирных ваз. Также здесь появились новые фонари, стилизованные под те, которые были установлены в 1950-х — с шаровидными плафонами, подвешенными к горизонтальным штангам. К сожалению, литье на фонарных опорах имитируется приваренными штампованными элементами.

Фонари, стилизованные под оригинальные. Фото Сергея Серебро

Как писали «ННВ», стоимость работ по реконструкции улицы Кирова составила 1 268 818 рублей 21 копейку. Приступили к работам в первой декаде июля.

Панорама улицы Кирова с новой аркой. Фото Сергея Серебро

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