В Витебске установили скульптуру, посвященную молодежи 1960-х. Когда ее откроют?

Сяржук Серабро • 24/9/20 21:58 • Культура

24 сентября в сквере на улице Кирова установили скульптуру, посвященную молодежи 60-х годов прошлого века.



Скульптура стоит прямо на мелкоштучной тротуарной плитки без постамента. Она закреплена при помощи металлических штырей, заглубленных бетонный фундамент.

Автором скульптурной композиции, изображающей девушку и поющего ей серенаду коленопреклоненного парня с гитарой, стал Сергей Сотников. Напомним, что при планировании реконструкции собирались установить скульптуру, посвященную молодежи 1950-х. Сейчас, похоже, концепция несколько изменилась, так как надпись на основании гласит: «Прысвячаецца нашым бацькам — пакаленню рамантыкаў шасцідзясятых».

Фигуры пока укутаны в плёнку, увидеть их можно будет после открытия. Эта церемония запланирована на 11 часов в субботу, 26 сентября.

А вот арку в стиле сталинского ампира уже можно рассмотреть полностью. Вверху она украшена гербом Витебска, который, как известно, представляет плат Вероники с изображением головы Христа и мечом под ним. На левой колонне размещена доска с изображением ордена Трудового Красного Знамени, на правой — доска с информацией о награждении города этим орденом. Безусловно, сочетание христианской и советской символики смотрится на арке довольно эклектично. Кроме того, непонятно почему название города написано по-русски.

На бульваре установили новые скамейки и урны. Последние выполнены в виде ампирных ваз. Также здесь появились новые фонари, стилизованные под те, которые были установлены в 1950-х — с шаровидными плафонами, подвешенными к горизонтальным штангам. К сожалению, литье на фонарных опорах имитируется приваренными штампованными элементами.

Как писали «ННВ», стоимость работ по реконструкции улицы Кирова составила 1 268 818 рублей 21 копейку. Приступили к работам в первой декаде июля.