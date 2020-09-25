Программа «Дожинок-2020». Что будет происходить в Витебске во время областного фестиваля-ярмарки тружеников села

• 25/9/20 22:13 • Культура

Афиша мероприятий областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі – 2020», который пройдет в Витебске 26-27 сентября.
Уборочная: комбайны жнут ячменное поле, 2011 год. Фото Сергея Серебро

26 сентября

Площадь Победы

9:00 – 20:00

  • Выставка караваев районов области ”Каравай–2020“.
  • Выставка сельскохозяйственной техники.
  • Концертно-развлекательная программа ˮВитебск – город юности моей“.

10:00 – 17:00

  • Тематическая площадка Витебского областного комитета ОО ˮБРСМ“ (выставка республиканского молодёжного инновационного проекта ”100 идей для Беларуси“;
  • Интеллектуальный квиз ”PROБеларусь“.
  • Интерактивно-интеллектуальный турнир, среди команд районов Витебской области; турнир по воркауту.
  • Установка рекорда ”1000-чное подтягивание на турнике в честь 1000-летнего Витебска“;
  • Турниры по настольным и напольным играм; внеаренный лазертаг;
  • Тематические фотозоны: ”Ленд-арт“ - соломенные мини-скульптуры; ”Вишнёвый фестиваль в Глубоком“, ”Живые скульптуры Браслава“, ”СеноФест Сенно“, ”Яблочный Фест Шарковщины“; + съёмки видеороликов в TikTok

10:00 – 14:00

  • Интерактивная площадка МЧС ˮЯрмарка БЕЗопасности“.

11:10 – 11:20

  • Возложение венков и цветов к мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины

11:20 – 11:50
набережная Двины

  • Показательные выступления подразделений МЧС

11:50

  • Показательные выступления по перетягиванию большегрузного автотранспорта.

Площадь Свободы

9:00 – 20:00

  • Областной праздник традиционной культуры “Поём, танцуем и играем“ (танцевальный турнир бытовых танцев Витебской области ”Танчым разам“;
  • Игровые программы ”Ад мінулага да сучаснага“; выступления народных ансамблей народной песни, вокальных ансамблей, хоровых коллективов, эстрадных студий, народных клубовтрадиционной кухни, игры и фольклора, народных театров игры)

Площадка культурно-спортивного комплекса у Летнего амфитеатра

10:00 – 17:00

  • Интерактивная площадка ГАИ (показательные выступления по управляемому заносу“ - работа площадки ГАИ; выставка ГАИ, работа фотозоны.
  • Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия(соревнования по стритболу 3х3 ˮСтуденческая лига“ среди юношей и девушек, мужчин и женщин;
  • Блок спортивно-развлекательных конкурсов;показательные выступления по велотриалу;
    мастер-класс по спочану
  • Мастер-класс и показательные выступления ˮВоркаут“;
  • Показательные выступления по картингу с возможностью бесплатного катания всех желающих;
  • Мастер-класс по стрельбе из лука.

Парк 1000-летия Витебска

10:00

  • Закладка ˮСемейной Аллеи“ участниками республиканского сельскохозяйственного проекта ˮВластелин села“

Проспект Людникова

10:00

  • Открытие воздухоопорного манежа ДЮСШ футбольного клуба ˮВитебск“

Бульвар на улице Кирова

10:40

  • Открытие сквера им. Кирова после реконструкции

№№ Площадь Победы – улица Ленина – Летний амфитеатр

12:30 – 13:00

  • Праздничное шествие участников областного фестиваля – ярмарки тружеников села ”Дажынкі –2020“

Летний амфитеатр

13:30 – 15:30

  • Торжественное открытие областного фестиваля-ярмарки тружеников села “Дажынкі-2020”.
  • Церемония вручения премий победителям соревнования.
  • Праздничный концерт.

Площадка у Ледового Дворца

  • 9:00 – 16:00

  • Выставка-продажа продукции учреждений образования области ”Восеньскі карагод“.

  • Концерт филиал СУ ФК ˮВитебск“ ДЮСШ ФК ˮВитебск“ (пр-т Черняховского, 23)

10:00

  • Соревнования по мини-футболу среди коллективов по физической культуре и спорту предприятий, организаций г.Витебска

Центр по прыжкам на батуте (пр-т Победы, 1)

10:00

  • Открытый Кубок города Витебска по прыжкам на батуте

ЦСК ФК ˮВитебск“ (пр-т Людникова, 12)

10:00

  • Открытое первенство города Витебска по легкой атлетике ˮЗвезды завтрашнего дня“ среди юношей и девушек

ГУО ”Средняя школа № 31 г. Витебска“ (Московский пр-т, 15)

10:00 – 13:00

  • Праздник ”Дажыначны карагод“

ГУО ”Средняя школа № 28 г. Витебска“ (ул. Правды, 43)

11:00 – 12:30

  • Культурно-массовый праздник ”Спортивное ассорти“

27 сентября

Площадь Победы

9:00 – 15:00

  • Выставка караваев районов области ”Каравай–2020“.
  • Выставка сельскохозяйственной техники.

10:00 – 15:00

  • Концертно-развлекательная программа ˮВитебск – город юности моей“.

Площадь Свободы

10:00 – 15:00

  • Концертно-развлекательная программа

ГУ ˮКультурно-исторический комплекс ˮЗолотое кольцо г. Витебска ˮДвина“(ул.Чайковского, 3, 5)

10:00 – 17:00

  • Интерактивная выставка клубов исторической реконструкции ”Средневековье“

Сквер у площади Ленина

10:00

  • Презентация доски Почетных граждан города Витебска

Улица Кирова, 2

10:45

  • Открытие мемориальной доски Почетному гражданину города Витебска М.Ф.Бирюлину

Проспект Людникова, 15

11:30

  • Открытие мемориальной доски Почетному гражданину города Витебска Д.Ф.Райцеву
  • Площадка культурно-спортивного комплекса Летнего Амфитеатра

10:00

  • Открытые республиканские соревнования ˮЛазер-ран“

26, 27 сентября

Улица Суворова

суббота 9:00 – 20:00, воскресенье 9:00 – 15:00

  • ВыставкаˮВитебский вернисаж“

Улица Толстого

суббота 9:00 – 19600, воскресенье 10:00 – 15:00

  • Подворье народных художественных ремесел: выставки, мастер-классы

Парк Фрунзе

суббота 17:00 – 19:00

  • Концертные выступления ”Музыкальные встречи“

воскресенье 15:00 – 18:00

  • Танцевально-музыкальная программа для ветеранов труда ”В старых ритмах“

Площади Победы и Свободы, парк Победителей, улицы Ленина, Толстого, Замковая и Пушкина

суббота 9:00 – 23:00, воскресенье 9:00 – 15:00

  • Торговые ряды продовольственных и непродовольственных товаров. Подворья

Плавательный бассейн (ул.Чехова, 12)

10:00

  • Открытый городской турнир по спринтерскому плавательному многоборью памяти Героя СССР Веры Хоружей
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