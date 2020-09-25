Программа «Дожинок-2020». Что будет происходить в Витебске во время областного фестиваля-ярмарки тружеников села
Афиша мероприятий областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі – 2020», который пройдет в Витебске 26-27 сентября.
26 сентября
Площадь Победы
9:00 – 20:00
- Выставка караваев районов области ”Каравай–2020“.
- Выставка сельскохозяйственной техники.
- Концертно-развлекательная программа ˮВитебск – город юности моей“.
10:00 – 17:00
- Тематическая площадка Витебского областного комитета ОО ˮБРСМ“ (выставка республиканского молодёжного инновационного проекта ”100 идей для Беларуси“;
- Интеллектуальный квиз ”PROБеларусь“.
- Интерактивно-интеллектуальный турнир, среди команд районов Витебской области; турнир по воркауту.
- Установка рекорда ”1000-чное подтягивание на турнике в честь 1000-летнего Витебска“;
- Турниры по настольным и напольным играм; внеаренный лазертаг;
- Тематические фотозоны: ”Ленд-арт“ - соломенные мини-скульптуры; ”Вишнёвый фестиваль в Глубоком“, ”Живые скульптуры Браслава“, ”СеноФест Сенно“, ”Яблочный Фест Шарковщины“; + съёмки видеороликов в TikTok
10:00 – 14:00
- Интерактивная площадка МЧС ˮЯрмарка БЕЗопасности“.
11:10 – 11:20
- Возложение венков и цветов к мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины
11:20 – 11:50
набережная Двины
- Показательные выступления подразделений МЧС
11:50
- Показательные выступления по перетягиванию большегрузного автотранспорта.
Площадь Свободы
9:00 – 20:00
- Областной праздник традиционной культуры “Поём, танцуем и играем“ (танцевальный турнир бытовых танцев Витебской области ”Танчым разам“;
- Игровые программы ”Ад мінулага да сучаснага“; выступления народных ансамблей народной песни, вокальных ансамблей, хоровых коллективов, эстрадных студий, народных клубовтрадиционной кухни, игры и фольклора, народных театров игры)
Площадка культурно-спортивного комплекса у Летнего амфитеатра
10:00 – 17:00
- Интерактивная площадка ГАИ (показательные выступления по управляемому заносу“ - работа площадки ГАИ; выставка ГАИ, работа фотозоны.
- Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия(соревнования по стритболу 3х3 ˮСтуденческая лига“ среди юношей и девушек, мужчин и женщин;
- Блок спортивно-развлекательных конкурсов;показательные выступления по велотриалу;
мастер-класс по спочану
- Мастер-класс и показательные выступления ˮВоркаут“;
- Показательные выступления по картингу с возможностью бесплатного катания всех желающих;
- Мастер-класс по стрельбе из лука.
Парк 1000-летия Витебска
10:00
- Закладка ˮСемейной Аллеи“ участниками республиканского сельскохозяйственного проекта ˮВластелин села“
Проспект Людникова
10:00
- Открытие воздухоопорного манежа ДЮСШ футбольного клуба ˮВитебск“
Бульвар на улице Кирова
10:40
- Открытие сквера им. Кирова после реконструкции
№№ Площадь Победы – улица Ленина – Летний амфитеатр
12:30 – 13:00
- Праздничное шествие участников областного фестиваля – ярмарки тружеников села ”Дажынкі –2020“
Летний амфитеатр
13:30 – 15:30
- Торжественное открытие областного фестиваля-ярмарки тружеников села “Дажынкі-2020”.
- Церемония вручения премий победителям соревнования.
- Праздничный концерт.
Площадка у Ледового Дворца
- 9:00 – 16:00
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Выставка-продажа продукции учреждений образования области ”Восеньскі карагод“.
- Концерт филиал СУ ФК ˮВитебск“ ДЮСШ ФК ˮВитебск“ (пр-т Черняховского, 23)
10:00
- Соревнования по мини-футболу среди коллективов по физической культуре и спорту предприятий, организаций г.Витебска
Центр по прыжкам на батуте (пр-т Победы, 1)
10:00
- Открытый Кубок города Витебска по прыжкам на батуте
ЦСК ФК ˮВитебск“ (пр-т Людникова, 12)
10:00
- Открытое первенство города Витебска по легкой атлетике ˮЗвезды завтрашнего дня“ среди юношей и девушек
ГУО ”Средняя школа № 31 г. Витебска“ (Московский пр-т, 15)
10:00 – 13:00
- Праздник ”Дажыначны карагод“
ГУО ”Средняя школа № 28 г. Витебска“ (ул. Правды, 43)
11:00 – 12:30
- Культурно-массовый праздник ”Спортивное ассорти“
27 сентября
Площадь Победы
9:00 – 15:00
- Выставка караваев районов области ”Каравай–2020“.
- Выставка сельскохозяйственной техники.
10:00 – 15:00
- Концертно-развлекательная программа ˮВитебск – город юности моей“.
Площадь Свободы
10:00 – 15:00
- Концертно-развлекательная программа
ГУ ˮКультурно-исторический комплекс ˮЗолотое кольцо г. Витебска ˮДвина“(ул.Чайковского, 3, 5)
10:00 – 17:00
- Интерактивная выставка клубов исторической реконструкции ”Средневековье“
Сквер у площади Ленина
10:00
- Презентация доски Почетных граждан города Витебска
Улица Кирова, 2
10:45
- Открытие мемориальной доски Почетному гражданину города Витебска М.Ф.Бирюлину
Проспект Людникова, 15
11:30
- Открытие мемориальной доски Почетному гражданину города Витебска Д.Ф.Райцеву
- Площадка культурно-спортивного комплекса Летнего Амфитеатра
10:00
- Открытые республиканские соревнования ˮЛазер-ран“
26, 27 сентября
Улица Суворова
суббота 9:00 – 20:00, воскресенье 9:00 – 15:00
- ВыставкаˮВитебский вернисаж“
Улица Толстого
суббота 9:00 – 19600, воскресенье 10:00 – 15:00
- Подворье народных художественных ремесел: выставки, мастер-классы
Парк Фрунзе
суббота 17:00 – 19:00
- Концертные выступления ”Музыкальные встречи“
воскресенье 15:00 – 18:00
- Танцевально-музыкальная программа для ветеранов труда ”В старых ритмах“
Площади Победы и Свободы, парк Победителей, улицы Ленина, Толстого, Замковая и Пушкина
суббота 9:00 – 23:00, воскресенье 9:00 – 15:00
- Торговые ряды продовольственных и непродовольственных товаров. Подворья
Плавательный бассейн (ул.Чехова, 12)
10:00
- Открытый городской турнир по спринтерскому плавательному многоборью памяти Героя СССР Веры Хоружей
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