Против браконьера, убившего трофейного лося в Докшицком районе, возбудили уголовное дело

Ігар Арцюх • 25/9/20 14:05 • Экалогія

Поздно ночью 19 сентября в деревне Варганы Докшицкого района сотрудники инспекция охраны животного и растительного мира остановили внедорожник, в котором перевозили мясо незаконно добытого лося.



В автомобиле «Нива» 59-летнего местного жителя обнаружили более 200 килограмм мяса, а также трофейные рога сохатого с семью отростками.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая установила, что мужчина, будучи охотником, из зарегистрированного ружья в период с 18 по 19 сентября этого года, незаконно добыл одну особь лося.

При этом было установлено, что у охотника не было разрешения на добычу этого охотничьего животного и охотничьей путевки к нему, сообщает пресс-служба СК. Ущерб, нанесенный природе, составил 8100 рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 282 УК — незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере.