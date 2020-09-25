Центральные улицы Витебске перекроют в субботу из-за «Дожинок»

ННВ • 25/9/20 11:47 • Падзеі

26 сентября в Витебске будет перекрыто движение по ряду центральных улиц, это связано с проведением областной фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2020».



Так, с 11:30 до 12:45 улица Ленина будет закрыта от площади Победы до площади Свободы, в это же время перекрою улицы Жесткова, Шубина и Марка Шагала. С 12:15 до 12:45 не будет движения по мосту имени Кирова, Замковой улице, проспекту Фрунзе от площади Свободы до улицы Доватора.

Эти ограничения связаны с тем, что в 12:30 стартует торжественное шествие участников «Дожинок», которые пройдут от площади Победы до Летнего амфитеатра, где состоится открытие фестиваля-ярмарки.

С 8:00 до 15:00 перекроют проспект Победы в одну сторону в направлении от улицы Воинов-Интернационалистов до проспекта Строителей. А вот на улице Калинина и площади Свободы движение автотранспорта будет запрещено всю субботу.

Кроме того, сегодня, 25 сентября, с 14:00 до 17:00 и завтра, 26 сентября, с 9600 до 15:00 будет закрыта автомобильная парковка за торговым центром «Беларусь», об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.