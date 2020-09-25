В Витебске коммунальщики красили асфальт из-за огромного бело-красно-белого флага. Фото + видео

Сяржук Серабро • 25/9/20 13:23 • Палітыка

Покрасить асфальт в черный цвет пришлось коммунальным службам Витебска, чтобы убрать нарисованный на нем огромный бело-красно-белый флаг.



Изображение национального белорусского флага появилось в районе дома №27 на проспекте Победы 25 сентября, накануне начала в Витебске областного праздника «Дожинки». Вскоре для уничтожения крамольного рисунка городские власти прислали специальную машину с краскораспылителем, фото этого опубликовали в чате «Витебск: ПДД, экология, архитектура».

В результате асфальтовое покрытие в этом месте «подновили» путем нанесения черной краски. «Подозрительно новый асфальт был», — делится своими впечатлениями очевидец, проезжавший в месте политического перформанса позже.

Витебск, как известно — город художников. Поэтому протестует, в том числе, и при помощи средств изобразительного искусства. Например, на Московском проспекте появился стикер с очаровательными котятами, изгоняющими усатого мужчину с оружием.