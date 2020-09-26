Бело-красно-белый флаг подняли неизвестные над «Нафтаном» в Новополоцке. Фото
Утром 26 сентября на высоте свыше ста метров на над нефтеперерабатывающем заводом в Новополоцке был поднят национальный бело-красно-белый флаг.
Фотографии этого события были опубликованы в группе «НОВОПОЛОЦК | ПОЛОЦК», в социальной сети «Вконтакте». К моменту их публикации в 11:17 флаг уже успели снять.
Как удалось «ННВ» установить после изучения фото, полотнище было установлено на стройплощадке комплекса замедленного коксования, а конкретно — над строящимися конструкциями установки замедленного коксования нефтяных остатков.
Ввод в строй этого комплекса позволит «Нафтану» увеличить выход светлых нефтепродуктов, а также начать выпуск новой продукции — элементарной серы и нефтяного кокса. Инвестиции в строительство КЗК составляют более одного миллиарда долларов.
Кто установил национальный флаг на такой высоте неизвестно. Однако, более всего вероятно, что это люди, которые имеют законный доступ на территорию предприятия.
Ранее в Новополоцке подняли бело-красно-белый флаг на одном из флагштоков в центре города.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.