Бело-красно-белый флаг подняли неизвестные над «Нафтаном» в Новополоцке. Фото

Сяржук Серабро • 26/9/20 20:08 • Палітыка

Утром 26 сентября на высоте свыше ста метров на над нефтеперерабатывающем заводом в Новополоцке был поднят национальный бело-красно-белый флаг.



Фотографии этого события были опубликованы в группе «НОВОПОЛОЦК | ПОЛОЦК», в социальной сети «Вконтакте». К моменту их публикации в 11:17 флаг уже успели снять.

Как удалось «ННВ» установить после изучения фото, полотнище было установлено на стройплощадке комплекса замедленного коксования, а конкретно — над строящимися конструкциями установки замедленного коксования нефтяных остатков.

Ввод в строй этого комплекса позволит «Нафтану» увеличить выход светлых нефтепродуктов, а также начать выпуск новой продукции — элементарной серы и нефтяного кокса. Инвестиции в строительство КЗК составляют более одного миллиарда долларов.

Кто установил национальный флаг на такой высоте неизвестно. Однако, более всего вероятно, что это люди, которые имеют законный доступ на территорию предприятия.

Ранее в Новополоцке подняли бело-красно-белый флаг на одном из флагштоков в центре города.