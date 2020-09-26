На баннер «Дожинок» в Витебске попали немецкие комбайны, а не белорусские

Сяржук Серабро • 26/9/20 10:07 • Падзеі

На баннере «Дожинок», установленном на площади Свободы в Витебске, почему-то изображены комбайны немецкого производства, а не белорусского.



На фото, использованном для баннера, видны два комбайна окрашенные в бело-зелено-красной гамме. Не смотря на совпадение цветовой гаммы с современным госфлагом Беларуси, эти машины производятся в другой стране. Почему-то дизайнер решил использовать фотографию комбайнов «Claas Mega» известной немецкой машиностроительной компании «Claas KGaA GmbH».

Впрочем, определенный смысл этом есть, ведь такие комбайны часто мелькают на страницах районных газет — именно на «Claas» или же «New Holland» стараются в Беларуси садить передовых комбайнеров, которые могут стать так называемыми «тысячниками».

Судя по размещённым на баннере логотипам, он изготовлен торговой сетью «Доброном».