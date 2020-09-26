На «Дожинках» в Витебске Николая Шрестнева наградили золотыми часами, а Анну Норкус — компьютером

• 26/9/20 23:52 • Эканоміка

Во время «Дожинок» над Витебском кружили вертолеты, а губернатору Шерстневу вручили золотые часы от Лукашенко.
Празднование «Дожинок» в Витебске. Фото Сергея Серебро

Празднование фестиваля-ярмарки тружеников села почему-то началось с маневров вертолетов над городом. Когда тяжелые Ми-26 с грохотом проходили над куполами Успенского собора, показалось, что вот-вот зазвучит вагнеровский «Ritt der Walküren», но музыку не включили.

Празднование «Дожинок» в Витебске. Фото Сергея Серебро

Собственно гостей «Дожинок» — тружеников села — собрали у площади Победы, где была выставлена различная сельхозтехника. Оттуда колонна во главе с чиновниками прошла по улице Ленина к амфитеатру.

Празднование «Дожинок» в Витебске. Фото Сергея Серебро

Празднование «Дожинок» в Витебске. Фото Сергея Серебро

Перед «коробкой» каждого района шла костюмированная группа, участники которой несли региональную символику, а также различную бутафорию вроде муляжей фруктов и офощей из парафина.

Празднование «Дожинок» в Витебске. Фото Сергея Серебро

Празднование «Дожинок» в Витебске. Фото Сергея Серебро

Торжественное заседание в Летнем амфитеатре началось с приветствия от Александра Лукашенко, которое зачитал бывший руководитель области, а теперь председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко.

Празднование «Дожинок» в Витебске. Фото Сергея Серебро

Празднование «Дожинок» в Витебске. Фото Сергея Серебро

После этого он объявил теперешнему председателю Витебского облисполкома Николаю Шерстневу благодарность главы государства и вручил золотые часы.

Часы от Лукашенко для Николая Шерстнева. фото Сергея Серебро

Празднование «Дожинок» в Витебске. Фото Сергея Серебро

Следующим слово взял сам Шерстнев, который минут двадцать рассказывал об успехах сельского хозяйства региона, заострив внимание на превосходстве озимой сурепки над озимым рапсом.

Анна Норкус получает награду из рук Николая Шерстнева. Фото Сергея Серебро

Празднование «Дожинок» в Витебске. Фото Сергея Серебро

Затем он перешел к награждению, вручая призы, как лучшим комбайнерам, так и руководителям предприятий или главам районов. Так, Анна Норкус, которая продолжает возглавлять Витебскую бройлерную птицефабрику, в качестве приза получила моноблок, а также еще ряд наград.

Владимир Андрейченко вручает медаль. Фото Сергея Серебро

Кому-то в амфитеатре стало плохо. Фото Сергея Серебро

За губернатором награждения проводили представители различных министерств. Официальная часть тянулась почти два часа с небольшими музыкальными перерывами. Некоторым людям становилось плохо, и их забирали медики «скорой».

Празднование «Дожинок» в Витебске. Фото Сергея Серебро

Поэтому, когда перед концертной программой на сцену вышел Глеб Лапицкий, у него сорвалось: «Вы сидите такие грустные…». Он в шутку пообещал веселую программу «еще часа на четыре», но, похоже, гости «Дожинок» не вдохновились словами директора «Славянского базара в Витебске» и частью начали спешно покидать зал амфитеатра.

Празднование «Дожинок» в Витебске. Фото Сергея Серебро

Наверное, они спешили отдохнуть в неформальной обстановке на набережной Двины, куда ветерок доносил от реки прохладу. Без длинных пафосных речей и рюмкой чего-то покрепче чая…

Празднование «Дожинок» в Витебске. Фото Сергея Серебро

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