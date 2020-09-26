На «Дожинках» в Витебске Николая Шрестнева наградили золотыми часами, а Анну Норкус — компьютером

Сяржук Серабро • 26/9/20 23:52 • Эканоміка

Во время «Дожинок» над Витебском кружили вертолеты, а губернатору Шерстневу вручили золотые часы от Лукашенко.



Празднование фестиваля-ярмарки тружеников села почему-то началось с маневров вертолетов над городом. Когда тяжелые Ми-26 с грохотом проходили над куполами Успенского собора, показалось, что вот-вот зазвучит вагнеровский «Ritt der Walküren», но музыку не включили.

Собственно гостей «Дожинок» — тружеников села — собрали у площади Победы, где была выставлена различная сельхозтехника. Оттуда колонна во главе с чиновниками прошла по улице Ленина к амфитеатру.

Перед «коробкой» каждого района шла костюмированная группа, участники которой несли региональную символику, а также различную бутафорию вроде муляжей фруктов и офощей из парафина.

Торжественное заседание в Летнем амфитеатре началось с приветствия от Александра Лукашенко, которое зачитал бывший руководитель области, а теперь председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко.

После этого он объявил теперешнему председателю Витебского облисполкома Николаю Шерстневу благодарность главы государства и вручил золотые часы.

Следующим слово взял сам Шерстнев, который минут двадцать рассказывал об успехах сельского хозяйства региона, заострив внимание на превосходстве озимой сурепки над озимым рапсом.

Затем он перешел к награждению, вручая призы, как лучшим комбайнерам, так и руководителям предприятий или главам районов. Так, Анна Норкус, которая продолжает возглавлять Витебскую бройлерную птицефабрику, в качестве приза получила моноблок, а также еще ряд наград.

За губернатором награждения проводили представители различных министерств. Официальная часть тянулась почти два часа с небольшими музыкальными перерывами. Некоторым людям становилось плохо, и их забирали медики «скорой».

Поэтому, когда перед концертной программой на сцену вышел Глеб Лапицкий, у него сорвалось: «Вы сидите такие грустные…». Он в шутку пообещал веселую программу «еще часа на четыре», но, похоже, гости «Дожинок» не вдохновились словами директора «Славянского базара в Витебске» и частью начали спешно покидать зал амфитеатра.

Наверное, они спешили отдохнуть в неформальной обстановке на набережной Двины, куда ветерок доносил от реки прохладу. Без длинных пафосных речей и рюмкой чего-то покрепче чая…