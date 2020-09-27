Байкерша врезалась в «BMW» в Новополоцке. Девушка в больнице

Іван Дзедушкін • 27/9/20 11:29 • Здарэнні

Вечером 26 сентября в Новополоцке 19-летняя девушка, ехавшая на мотоцикле, столкнулась с легковым автомобилем.



Около 20:30, проезжая в районе дома №61 на Молодежной улице, водитель мотоцикла «Honda» при перестроении с крайней левой полосы в крайнюю правую не убедилась в безопасности выполняемого маневра, в результате чего столкнулась с легковушкой «BMW», об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

В результате дорожно-транспортного происшествия байкерша получила травмы и была госпитализирована в больницу. По факту аварии проводится проверка.