Байкерша врезалась в «BMW» в Новополоцке. Девушка в больнице
Вечером 26 сентября в Новополоцке 19-летняя девушка, ехавшая на мотоцикле, столкнулась с легковым автомобилем.
Около 20:30, проезжая в районе дома №61 на Молодежной улице, водитель мотоцикла «Honda» при перестроении с крайней левой полосы в крайнюю правую не убедилась в безопасности выполняемого маневра, в результате чего столкнулась с легковушкой «BMW», об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
В результате дорожно-транспортного происшествия байкерша получила травмы и была госпитализирована в больницу. По факту аварии проводится проверка.
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