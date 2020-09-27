Какими часами Лукашенко наградил витебского губернатора? Попробуем разобраться

• 27/9/20 23:54 • Палітыка

Что за часы вместе с благодарностью Лукашенко во время «Дожинок» получил Николай Шерстнев за достижения Витебской области в сельском хозяйстве?
Часы, которымі Александр Лукашенко наградил Николая Шерстнева. Фото Сергея Серебро

На вчерашних фото видно, как Владмир Андрейчено вручает председателю Витебского облисполкома в красивой деревянной коробочке с гербом и надписью «Президент» хронограф в бочкообразном корпусе желтого цвета.

Часы от Лукашенко для Николая Шерстнева. фото Сергея Серебро

На циферблате вверху, симметрично 24-часовой шкале, изображен государственный герб, а под центральными стрелками — кириллическая надпись «КВАРЦ». Стрелки типа «Mercedes», как у «Rolex».

Часы, которымі Александр Лукашенко наградил Николая Шерстнева. Фото Сергея Серебро

Как удалось установить «ННВ», с наибольшей вероятностью это часы, произведенные в Беларуси на Минском часовом заводе «Луч». Хотя более точным будет сказать — собранные. Ведь в этих часах используется либо японский кварцевый механизм «MIYOTA 6P29» (обозначение 23858М), производимый корпорацией «CITIZEN», либо его отечественный аналог (обозначение 23858).

Этот калибр диаметром 23 и высота 3,6 миллиметра имеет шаговый двигатель, центральную секундную стрелкой и три боковые: для индикации дней недели, чисел месяца и текущего времени по 24-часовой шкале. От одной батарейки такие часы могут работать год, суточный ход обещают не хуже плюс-мину 2 секунды в сутки.

В общем обычный рядовой ничем не примечательный механизм. Подобные часы, похоже, уже не производятся, но их еще можно купить. В корпусе 371977217 с покрытием из нитрида титана они стоят порядка 200 рублей.

Лимитированная серия часов «Луч», выпущенная для выставки «Tibo». Фото forum.watch.ru

Как оказалось точно такую же модель, также лимитированной серии, «Луч» делал для одной из выставок «Tibo». Корпус был изготовлен с позолотой, общий вес благородного металла составлял (sic!) 0,060 грамма. Возможно, правда, в президентских часах золотые покрытие сделали потолще.

Лимитированная серия часов «Луч», выпущенная для выставки «Tibo». Фото forum.watch.ru

Похожие часы, также врученные Александром Лукашенко, на этом же калибре, но в круглом корпусе с тахиметром были проданы в 2017 году на аукционе за 82 евро продавцом из Литвы. Всего было сделано 17 ставок.

  • 10
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: , ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 