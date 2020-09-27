Какими часами Лукашенко наградил витебского губернатора? Попробуем разобраться

Сяржук Серабро • 27/9/20 23:54 • Палітыка

Что за часы вместе с благодарностью Лукашенко во время «Дожинок» получил Николай Шерстнев за достижения Витебской области в сельском хозяйстве?



На вчерашних фото видно, как Владмир Андрейчено вручает председателю Витебского облисполкома в красивой деревянной коробочке с гербом и надписью «Президент» хронограф в бочкообразном корпусе желтого цвета.

На циферблате вверху, симметрично 24-часовой шкале, изображен государственный герб, а под центральными стрелками — кириллическая надпись «КВАРЦ». Стрелки типа «Mercedes», как у «Rolex».

Как удалось установить «ННВ», с наибольшей вероятностью это часы, произведенные в Беларуси на Минском часовом заводе «Луч». Хотя более точным будет сказать — собранные. Ведь в этих часах используется либо японский кварцевый механизм «MIYOTA 6P29» (обозначение 23858М), производимый корпорацией «CITIZEN», либо его отечественный аналог (обозначение 23858).

Этот калибр диаметром 23 и высота 3,6 миллиметра имеет шаговый двигатель, центральную секундную стрелкой и три боковые: для индикации дней недели, чисел месяца и текущего времени по 24-часовой шкале. От одной батарейки такие часы могут работать год, суточный ход обещают не хуже плюс-мину 2 секунды в сутки.

В общем обычный рядовой ничем не примечательный механизм. Подобные часы, похоже, уже не производятся, но их еще можно купить. В корпусе 371977217 с покрытием из нитрида титана они стоят порядка 200 рублей.

Как оказалось точно такую же модель, также лимитированной серии, «Луч» делал для одной из выставок «Tibo». Корпус был изготовлен с позолотой, общий вес благородного металла составлял (sic!) 0,060 грамма. Возможно, правда, в президентских часах золотые покрытие сделали потолще.

Похожие часы, также врученные Александром Лукашенко, на этом же калибре, но в круглом корпусе с тахиметром были проданы в 2017 году на аукционе за 82 евро продавцом из Литвы. Всего было сделано 17 ставок.