В Витебске впервые за последнее время милиция смогла предотвратить шествие, для этого применялись произвольные задержания

Сяржук Серабро • 27/9/20 22:36 • Палітыка

Чтобы предотвратить очередной марш протеста в Витебске милиция во время «Дожинок» проводила произвольные задержания в разных частях города. Точное число задержанных людей неизвестно.



В 50-й день протестов впервые с 13 августа горожане не смогли провести в Витебске запланированное мирное шествие. Милиция не позволила людям собраться и сформировать колонну.

Для этого правоохранители вернулись к репрессивной практике первых дней после выборов — произвольным задержаниям горожан. Милиционеры подходили к людям, каким-то образом привлекшим их внимание, и требовали документы.

Выборочно часть людей задерживалась. Так, на площади Победы журналисты стали свидетелями задержания мужчины, который хотел пройти через КПП к выставке сельхозтехники, которая к тому времени уже сворачивалась. К подземному переходу подъехал милицейский «УАЗ», куда этого человека «упаковали».

Как минимум троих человек задержали у магазина «Евроопт» на Московском проспекте. Там парень с солдатским «сидором» за плечами стал снимать на телефон проверку документов у группы девушек. Милиция потребовала документы и у него, сами же показывать удостоверение не стали, ссылаясь на то, что показывали девушкам. В результате, после недолгой перепалки, молодого человека буквально занесли в печально известный синий микроавтобус, так как он добровольно идти отказался. В это же время задержали еще двух молодых людей.

Также происходили задержания в центре города у пирамиды торгового центра «Марко-Сити» и на площади Победы в районе мемориального комплекса. Часть этих задержаний не попала на глаза ни журналистам, ни правозащитникам, поэтому точное количество задержанных 27 сентября витеблян пока неизвестно.

С 13 августа, когда колонна горожан прошла от кафедрального собора по улицам нескольких микрорайонов города, милиции до сегодняшнего дня не удавалось нейтрализовать протестные марши в Витебске, несмотря на падение численности их участников.