Испытания экспериментальной вакцины от коронавируса начнутся в Беларуси со следующего месяца — Минздрав

Зоя Машэка • 28/9/20 15:27 • Здароўе

Минздрав Беларуси заявил о готовности начать испытания экспериментальной российской вакцины от коронавируса «Спутник V» с 1 октября.



О поставке первой партия этой вакцины, созданной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России на платформе аденовирусных векторов человека, объявил российский фонд прямых инвестиций.

Минздрав планирует 1 октября начать в нашей стране вакцинацию 100 добровольцев. Это клиническое исследование в Беларуси финансируется РФПИ. Клинические исследования пройдут в восьми медицинских учреждениях Беларуси, выбранных в качестве исследовательских центров.

Две белорусские клиники уже получили первые партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Пресс-служба Министерства здравоохранения отмечает, что специалисты ведомства выдали разрешение на проведение мультицентрового клинического испытания лекарственного средства Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики короновирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Кроме того, экспертная группа одобрила протокол исследования № 04-Гам-КОВИД-Вак-2020-РБ.

Сейчас в клинических центрах страны идут организационные работы и скрининг добровольцев для проведения этого испытания.