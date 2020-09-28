Почти 18 тысяч патронов изъяли у двух пенсионеров из Витебска. Видео

Іван Дзедушкін • 28/9/20 13:42 • Здарэнні

В Витебске возбудили уголовное дело в отношении двух братьев пенсионного возраста, хранивших многотысячный запас патронов для нарезного оружия.



По уверениям милиции, сотрудники 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД получили оперативную информацию о том, что 64-летний и 72-летний пенсионеры могут быть причастны к незаконному обороту оружия.

Вначале обыск провели у младшего из витеблян. В его сарае милиция нашла 367 патронов и составные части от различного оружия: судя по кадрам оперативного видео, в основном это затворы от винтовки Мосина, магазин от нее же и некоторые другие части. Патроны по больше части от автомата Калашникова, как калибра 7,62 миллиметра, так 5,45 миллиметров, видны также пару патронов 7,62×54 мм R для винтовки Мосина, 7,92×57 мм патрон для винтовки Маузера и пистолетные патроны, судя по всему 7,62 × 25 мм ТТ.

На квартире у старшего брата в ходе обыска обнаружили 17 400 малокалиберных патронов кольцевого воспламенения 5,6×15,6 мм R. Ими были буквально набиты шкафы и полки жилища. Кроме того горожанин хранил незарегистрированную двустволку-горизонталку 12 калибра, судя по всему — Иж-54.

На допросе пенсионер рассказал, что внушительный запас «мелкашечных» патронов собирался им долгие годы. Сформировался он за счет патронов, которые достались ему после смерти знакомого, а также покупок в России. Следует отметить, что эти патроны использовались в тирах, в том числе школьных, спортивных секциях и промысловой охоте. Во времена СССР они долгое время оставались в свободной продаже, как и малокалиберные винтовки ТОЗ.

Обнаруженные боеприпасы и части от оружия милиция изъяла. В отношении каждого из братьев возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.