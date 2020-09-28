Старую доску почета в Витебске приспособили под почетных граждан, это стоило более 5000 долларов

Сяржук Серабро • 28/9/20 14:41 • Грамадства

На бывшей доске почета в парке Партизанской славы разместили таблички с почетными гражданами Витебска, это обошлось в 14 000 рублей.



Напомним, что в этом году в Витебске на площади Победы построили новую областную доску почета, стоимость работ составила около 155 000 рублей, а ее проект — ориентировочно 27 580 рублей.

После этого городские власти решили приспособить старую доску почета, отслужившую тринадцать лет, для размещения информации о почетных гражданах Витебска. Обновленную доску открыли вчера в рамках празднования «Дожинок-2020».

Примечательно, закупка работ по изготовлению табличек для этой доски производилась из одного источника и была объявлена 25 сентября, предложения можно подавать до 2 октября, а работы нужно выполнить не позднее 25октября.

Согласно техническому заданию для доски почетных граждан необходимы 64 таблички с информацией о людях, удостоенных этого звания, 32 таблички с орнаментом, герб Витебска и псевдообъемная надпись «почетные граждане Витебска», а также облицовка торца объекта композитными панелями. Стоимость этих работ оценивается в 14 000 рублей. Финансируется закупка за счет бюджета.