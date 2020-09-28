Витебская афиша с 28.9.2020 по 4.10.2020 года

Ульяна Церашкова • 28/9/20 13:48 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

28.09–30.09

"Манхэттенский фестиваль короткометражного кино 2020". Игровой, альманах, 16+ (14:35, 21:10). Цена: 6,30–7,10.

"Стрельцов". Драма, спорт, мелодрама, Россия, 6+ (17:00; 14:50). Цена: 5,70–6,60.

"Белка и Стрелка. Карибская тайна". Анимация, Россия, 6+.

Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50, удл. +0,30 (11:25 детский, удл., 13:00 удл.; 16:50 удл.).

"Прыг-скок: В поисках сокровищ". Анимация, приключения, семейный, Россия, Казахстан, 6+ (8:40 детский, 10:00 удл.). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50, удл. +0,30.

"Ко-ко-ко!", Испания, 6+. Анимация, приключения, семейный (10:10, 11:40). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50.

"После. Глава 2". Драма, мелодрама, США, 16+ (19:00, 21:-00). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,30.

"Смотри как я". Комедия, приключения, Россия, 12+ (13:10). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,30.

"Довод". Боевик, триллер, фантастика, США, Великобритания, 16+ (18:25). Цена: 5,20–6,00.

1.10–7.10

"Милашка как ты". романтическая комедия, США, 18+ (21:50). Цена: 5,70–6,60.

"Семейка Бигфутов". Мультфильм, 2D/3D, Бельгия, Франция, 6+ (удл.: 10:35 в 3D, 13:55, 17:15). Цена: 6,30–7,10, удл. +0,30.

"Дедушка нелегкого поведения". Комедия, семейный, США, 6+ (12:05, 17:55). Цена: 5,70–6,60.

"Гостиница Окко". Аниме, Япония, 6+ (10:10 детский, удл., 13:55 удл.). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50, удл. +0,30.

"Стрельцов". Драма, спорт, мелодрама, Россия, 6+ (19:00; 15:50). Цена: 5,70–6,60.

"Белка и Стрелка. Карибская тайна". Анимация, Россия, 6+ (8:55 детский, удл., 12:20 детский, удл., 15:40 удл.). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50, удл. +0,30 (11:25 детский, удл., 13:00 удл.; 16:50 удл.).

"После. Глава 2". Драма, мелодрама, США, 16+ (19:45). Цена: 4,70–5,50, удл. +0,30.

"Довод". Боевик, триллер, фантастика, США, Великобритания, 16+ (21:00). Цена: 5,20–6,00.

Кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (есть Wi-Fi)

28.09–30.09

"Манхэттенский фестиваль короткометражного кино 2020". Игровой, альманах, 16+ (19:20). Цена: 6,30–7,10.

"Стрельцов". Драма, спорт, мелодрама, Россия, 6+ (13:10, 19:00). Цена: 5,70–6,60.

"Белка и Стрелка. Карибская тайна". Анимация, Россия, 6+ (8:40 детский, 10:10 детский, удл.; 14:10 удл., 15:45 удл.). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50, удл. +0,30.

"Сделано в Италии". Комедия, 2020, Великобритания, Италия, 12+ (17:10). Цена: 5,70–6,60.

"Прыг-скок: В поисках сокровищ". Анимация, приключения, семейный, Россия, Казахстан, 6+ (11:45 удл.). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50, удл. +0,30.

"Ко-ко-ко!", Испания, 6+. Анимация, приключения, семейный (9:00, 10:35). Цена: 5,70–6,60.

"После. Глава 2". Драма, мелодрама, США, 16+ (17:20, 21:50). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,30.

"Никогда редко иногда всегда". Драма, США, Великобритания, 16+ (15:10). Фильм демонстрируется на языке оригинала с субтитрами. Цена: 5,70–6,60.

"Антебеллум". Триллер, США, 18+ (12:10). Цена: 5,70–6,60.

"Довод". Боевик, триллер, фантастика, США, Великобритания, 16+ (21:00). Цена: 5,20–6,00.

1.10–7.10

"Капоне. Лицо со шрамом". драма, криминал, Канада, США, 18+ (21:40). Цена: 5,70–6,60.

"Семейка Бигфутов". Мультфильм, 2D/3D, Бельгия, Франция, 6+ (8:25; 11:40 в 3D, 15:05). Цена: 6,30–6,60, удл. +0,30.

"Дедушка нелегкого поведения". Комедия, семейный, США, 6+ (13:30, 17:05). Цена: 5,70–6,60.

"Гостиница Окко". Аниме, Япония, 6+ (9:45 детский, удл., 11:35 удл.). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50, удл. +0,30.

"Манхэттенский фестиваль короткометражного кино 2020". Игровой, альманах, 16+ (19:00). Цена: 6,30–7,10.

"Стрельцов". Драма, спорт, мелодрама, Россия, 6+ (16:50). Цена: 5,70–6,60.

"Белка и Стрелка. Карибская тайна". Анимация, Россия, 6+ (10:05 детский, удл., 13:25 удл). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50, удл. +0,30.

"Сделано в Италии". Комедия, 2020, Великобритания, Италия, 12+ (15:20). Цена: 5,70–6,60.

"После. Глава 2". Драма, мелодрама, США, 16+ (21:30). Цена: 4,70–5,50, удл. +0,30.

"Довод". Боевик, триллер, фантастика, США, Великобритания, 16+ (18:55). Цена: 5,20–6,00.

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Гудбай, Америка". Комедия, мелодрама, Россия, 12+.

"Китобой". Драма, приключения, Россия, Бельгия, Польша, 16+.

"Малышка с характером". Остросюжетный экшен-триллер, США, 18+.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

1.10 (19:00) «Труфальдзіна з Бергама». Гастролі Музычнага тэатра «Пецярбургская аперэта» (Санкт-Пецярбург, Расія). Мюзікл. На рускай мове.

3.10 (18:00) «Ваўкалак». Шлях навяртання паводле аднайменнага апавядання з кнігі «Шляхціц Завальня». Камерная сцэна.

4.10 (18:00) «Яшчэ раз пра каханне». Жыццёвыя гісторыі.

Беларускі тэатр «Лялька» **вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77

1.10 (11:00) «Насарог и Жырафа».

Витебская областная филармония

**улица Ленина, 69, тел. 36-83-87

30.09 (18.30) «Очи черные». Александр Авраменко (баритон).

1.10 (19:00) “День музыки”. Открытие XXXII концертного сезона. Симфонический оркестр Витебской областной филармонии.

3.10 (11:00) Концерт органной музыки «В гостях у короля».

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).

«Находки с бабушкиного чердачка».

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

«Вся жизнь в свете рампы». Выставка, посвященная Народной артистке Республики Беларусь Светлане Окружной.

Выставка «Беларускi алфавiт Томы Пракоф’евай».

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.

«Магия акварели». Акварель Феликса Гумена.

«Синий троллейбус». Юбилейная выставка Валентины Ляхович.

«Ковальчук. Керамика». Юбилейная выставка мастера Людмилы Ковальчук.

(до 4.10).

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

«Лениниана в собрании И. Галькевича». Мини-выставка памятных медалей.

Выставка Музея утюга (до 1.11).

«Пейзажная лирика Феликса Кузнецова». Юбилейная выставка.

«Ниточка, иголочка – радужный эффект…». Вышивка Анны Черногузовой.

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И.Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

«Рисуют мальчики войну». Детские работы на тему войны.

«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.

Фотовыставка Павла Волынцевича (до ноября).

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 22-48-94

«100 плакатов #UNOVIS100». Выставка лауреатов и жюри международного конкурса плаката «УНОВИС. 21 век» (до 20.01).

«Мастерская художника». Графика Александра Соловьева (до 11.10).

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

"Пионеры супрематизма." Проект Ве`рбовка – 100» творческого объединения AGORApro (Москва).

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

"Такие маленькие огромные звезды". Выставка памяти Надежды Счастной.

"Мимо". Проект кафедры дизайна ВГТУ.

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

Міжнародны праект «Трэцяя плынь».

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Скарбніца старажытнага горада». Выставка городского клуба мастеров.

«Этна-хатка». Постоянная экспозиция.

Мастацкая выстава, прысвечаная Году малой радзiмы.

Выставка участниц народного клуба любителей флористики «Анюта» (до 2.10).

1.10 (16:00) День отдыха, посвященный Дню пожилых людей.

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М. Ф. Шмырева.

«Афганистан». Выставка фотографий В. Белоуса.

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

10:00–18:00 (ср. – вс.) Дни массового отдыха горожан.

11:00–17:00 Работает комплекс аттракционов.

10:00–18:00 Прокат спортинвентаря.

Битлз-клуб «Чердачок»

**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

28.09, 30.09, 2.10 (20:00) Кинопоказы.