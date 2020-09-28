Во время «Дожинок» сгорел комбайн в Верхнедвинском районе

ННВ • 28/9/20 12:50 • Здарэнні

26 сентября, пока в Витебске праздновали «Дожинки», в регионе сгорел очередной комбайн, на этот раз — в Верхнедвинском районе.



Как сообщается МЧС, в 15:59 загорелся принадлежащий КУПСХП «Дриссенский» кормоуборочный комбайн КВК-800 «Полесье FS80». Прожар произошел во время сельскохозяйственных работ в поле у деревни Сарья.

В результате загорания огнем были повреждены задние колеса и моторный отсек. Люди на пожаре не пострадали. Причина загорания устанавливается.

Как сообщали «ННВ», такой же кормоуборочный комбайн сгорел 9 сентября в Городокском районе. Пожары зерноуборочных комбайнов КЗС-1218 «Полесье» произошли 3 августа в Глубокском районе и 22 сентября в Оршанском районе.