Белые и красные цвета появились на форме ФК «Витебск». Посмотрите, как это выглядит

Ігар Арцюх • 29/9/20 13:49 • Спорт

4 октября футбольный клуб «Витебск» впервые выйдет на поле в новой форме, в которой появились красные и белые цвета, в ней использованы идеи Эль Лисицкого.



Комплект новой формы витебских футболистов представляет собой адаптацию и художественное переосмысление знаменитого пропагандистского плаката Эль Лисицкого «Клином красным бей белых!», созданного в Витебске и впервые опубликованного в 1920 году. в Витебске. Самый известный вариант этой работы – на черном фоне, так выглядит форма вратарей. Первый вариант этой работы был в синем цвете, и этот цвет определен для формы остальных игроков команды и перекликается с фирменным цветом клуба.

Идея создания такой формы появилась у игрока команды Даниила Чалова, который является поклонником Витебской художественной школы.

— Сегодня наша задача – посмотреть шире и глубже на окружающую нас действительность. Существует тонкая грань, где искусство и футбол сливаются воедино. И то и другое – это игра, внутри которой скрывается целая жизнь. И то и другое вызывает сильные эмоции и чувства, благодаря которым ты можешь вырваться из серых будней и ощутить себя живым. Глубина ощущений, которые люди искусства и спортсмены пытаются передать с помощью своего дела, – это, прежде всего, огромный труд, годы терпения. Ведь чтобы добиваться результата и находить отклик в сердцах людей, нужно на протяжении многих лет обучаться тонкостям своего ремесла и находиться в постоянном процессе совершенствования, — говорит футболист.

Такая коллаборация спорта и искусства посвящена трем важным юбилеям 2020 года: 100-летию художественного объединения УНОВИС, 60-летию футбольного клуба «Витебск» и 130-летию выдающегося художника и архитектора Эль Лисицкого, входившего в состав витебского УНОВИСа.

Создание комплекта футбольной формы стало возможно благодаря партнерству Центра белорусско-еврейского культурного наследия и компании «Ничего Обычного» при поддержке Музея истории ВНХУ и футбольного клуба «Витебск». Форму уже передали в дар команде.