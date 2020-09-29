Пенсионер пропал в лесу в Полоцком районе, его пока не нашли

Зоя Машэка • 29/9/20 13:57 • Здарэнні

28 сентября в лесу у деревни Карпиничи Полоцкого района заблудился 66-летний пенсионер, поиски пока не увенчались успехом.



Сообщение о пропавшем человеке спасатели получили в 21:16. В поисковой операции задействовавали 3 единицы техники и 9 человек, из них 2 единицы техники и 3 работника МЧС.

В темное время суток пропавшего пенсионера найти не удалось, сегодня поиски продолжились, сообщается пресс-службой МЧС.