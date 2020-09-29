В Витебске начали вывешивать бело-красно-белые флаги на крыши зданий. Фотофакт

• 29/9/20 12:44 • Палітыка

Национальный бело-красно-белый флаг внушительных размеров появился на многоэтажном доме в Витебске.
Национальный бело-красно-белый флаг внушительных размеров появился на многоэтажном доме в Витебске. Courtesy photo

Полотнище, которое по ширине занимает почти целую панель, из которых собрана многоэтажка, закрепили по краю кровли дома №160 на улице Гагарина рядом с 40-м отделением почты и перекрестком с Журжевской улицей. Снимок флага был опубликован в facebook очевидцем.

Вероятно, горожане обратились к такой тактике протеста после того, как милиция не дала провести мирное шествие.

Над галоўнай ёлкай Віцебска ўзнялі бел-чырвона-белы сцяг. Фота Сержука Серабро

Отметим, что Витебск имеет давние и славные традиции вывешивания бело-красно-белого флага на самых неожиданных объектах. Легендарный Мирон немало потрудился в нашем городе. А январе 2010 года Сергей Коваленко без всякого снаряжения забрался на верхушку главной новогодней ёлки области и укрепил национальный флаг выше красной звезды.

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