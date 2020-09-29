В Витебске суд признал невиновным журналиста, отсидевшего пять суток

ННВ • 29/9/20 14:50 • Палітыка

Отсидевшего 5 суток за якобы участие в несанкционированном массовом мероприятии журналиста Дмитрия Казакевича суд признал невиновным. Военнослужащий Внутренних войск заявил, что он не составлял рапорт на репортера.



28 сентября суд Первомайского района прекратил дело по части 1 статьи 23.34 КоАП об участии в несанкционированном массовом мероприятии в отношении Казакевича за недоказанностью вины.

До этого дело несколько раз отправляли на доработку. Казакевич был задержан вечером 9 августа на площади Победы, при выполнении своих профессиональных обязанностей. Однако, не смотря на наличие журналистского удостоверения, он был помещен в ИВС, а 12 августа судья Михаил Юрченко приговрил его к 10 суткам ареста.

Дмитрий Казакевич успел отсидеть 5 суток и был освобожден 14 августа, когда белорусские власти начали массово выпускать граждан, репрессированных после выборов.

На суде контролер войсковой части 5524 внутренних войск Виталий Грудинский, которого опрашивали по видеосвязи, заявил, что он не узнает Казакевича и не составлял рапорт об административном правонарушении, подписанный его именем. Он письменно подтвердил суду, что рапорт написан не его почерком и под ним стоит не его подпись.

В результате судья Вероника Борисова постановила прекратить дело в отношении Казакевича за недоказанностью вины и принесла журналисту извинения от имени суда, пишет правозащитный сайт «Віцебская вясна».