Больше жителей Витебска на аренду жилья тратят только минчане

ННВ • 30/9/20 14:24 • Эканоміка

Согласно недавно проведенному исследованию, семейные пары Витебска, при самой низкой среди областных центров зарплате, тратят на аренду жилья 23,8% своих доходов. Только столице доля этих расходов большая.



Аналитики Picodi.com изучили предложения на рынке недвижимости страны и соотнесли их со средней заработной платой, чтобы составить рейтинг доступности жилья. Этот рейтинг основан на сравнении стоимости аренды однокомнатных квартир площадью от 40 квадратных метров в сентябре 2020 года со средним доходом семьи из двух человек, информация о средней заработной плате взята с сайта Белстата.

В Витебске стоимость аренды такой квартиры составляет 460 рублей, этот показатель равен Гродно и Гомелю, в Могилеве аренда дешевле на 20 рублей, а в Бресте — дороже на 50. Самые высокие цены на жилье в Минске — 890 рублей.

Однако зарплата в Витебске оказалась самой низкой среди городов, принимающих участие в этом рейтинге. Таким образом, при одинаковой цене аренды в Гродно семья из двух человек тратит на жильё 21,1% своего месячного дохода, а в Витебске — уже 23,8%. Большую чем витебляне часть семейного бюджета на аренду жилья тратят только столичные жители — 29,3%.