В Верхнедвинском районе наши тело пропавшего 10 дней назад мужчины, его забили газовым ключом

Іван Дзедушкін • 30/9/20 13:03 • Крымінал

Найдено тело 43-летнего мужчины, который пропал в Верхнедвинском районе 10 дней назад. Его смерть носит криминальный характер.



С заявлением о пропаже человека 27 сентября в милицию обратилась знакомая мужчины. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий милиционеры получили информацию о том, что он был убит.

По предварительной информации, вечером 20 сентября мужчина отдыхал в компании в Верхнедвинском районе. В доме пили, в какой-то момент между 34-летним хозяином дома и гостем, в ходе которого последнему нанесли травмы, от которых он умер. После этого труп убитого был закопан неподалеку от жилища.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли улики. В ходе осмотра трупа установлено, что смерть мужчины носит криминальный характер. Для установления её точной причины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Судя по кадрам оперативной видеосъемки, орудием убийства стал большой газовый ключ.

Подозреваемый мужчина задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 139 УК — убийство с особой жестокостью. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба СК.