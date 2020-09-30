Языкан, а не колибри — ученые выяснили, какое существо сфотографировали под Браславом, пьющим нектар
Жительница Браслава сфотографировала в деревне маленькое существо, пьющее нектар из цветов. Женщина подумала, что наблюдала колибри.
Фото, сделанное в палисаднике у родителей, живущих в деревне Юраны Браславского района, браславчанка отправила в местную газету. Редакция «Браслаўскай звязды» обратилась за консультацией в национальный парк «Браславские озера».
— Маленькая птичка среди цветов не птица, а бабочка — языкан, или бражник-хоботник, — сразу определил начальник научного отдела нацпарка Валерий Мицюн, пишет издание. — Его принимают за колибри из-за крупного туловища (оно достигает 7 см) и «птичьих» на вид крыльев, хотя в полете их разглядеть трудно: бабочка делает несколько сотен взмахов крыльями в секунду.
Длинный хоботок для сбора нектара похож на клюв птички, а отростки на конце брюшка очень напоминают хвост. Однако, массивные и длинные усы-антенны на голове у бабочки отличают ее от птицы.
Лёт бабочек языкана второго поколения проходит с конца августа до конца октября.
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