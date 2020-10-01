Летел пьяным по улицам Витебска 114 км/ч — в суд передали дело о смертельном ДТП на Журжевской улице
В Витебске будут судить 31-летнего водителя, который в июле разбился на Журжевской улице. В результате ДТП погиб пассажир легковушки, а водитель сбежал с места аварии.
Трагедия произошла поздним вечером 12 июля. Пьяный молодой человек, как позже установит экспертиза, мчался на своей «Honda» со скоростью 114 км/ч. В районе перекрестка Журжевской улицы с улицей Новоселов он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, а затем вылетел в кювет.
После этого автомобиль врезался в дерево, кузов буквально намотало на ствол березы. 32-летнего пассажира, ехавшего на заднем сиденье, выбросило из салона авто. Он получил травмы и погиб на месте аварии.
Водитель оставил тело погибшего приятеля и сбежал с места происшествия. Милиция задержала его уже дома. О также получил травмы.
В результате молодому человеку было предъявлено обвинение по части 4 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. До суда он будет находиться под стражей. Расследование дела завершено и после ознакомления прокурора оно передано для рассмотрения в суд Октябрьского района Витебска, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.
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