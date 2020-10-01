Летел пьяным по улицам Витебска 114 км/ч — в суд передали дело о смертельном ДТП на Журжевской улице

• 01/10/20 14:14 • Здарэнні

В Витебске будут судить 31-летнего водителя, который в июле разбился на Журжевской улице. В результате ДТП погиб пассажир легковушки, а водитель сбежал с места аварии.
Смертельное ДТП произошло вечером 12 июля в районе перекрестка Журжевской улицы с улицей Новоселов, легковушку просто намотало на придорожное дерево. Фото СК

Трагедия произошла поздним вечером 12 июля. Пьяный молодой человек, как позже установит экспертиза, мчался на своей «Honda» со скоростью 114 км/ч. В районе перекрестка Журжевской улицы с улицей Новоселов он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, а затем вылетел в кювет.

После этого автомобиль врезался в дерево, кузов буквально намотало на ствол березы. 32-летнего пассажира, ехавшего на заднем сиденье, выбросило из салона авто. Он получил травмы и погиб на месте аварии.

Водитель оставил тело погибшего приятеля и сбежал с места происшествия. Милиция задержала его уже дома. О также получил травмы.

Смертельное ДТП произошло вечером 12 июля в районе перекрестка Журжевской улицы с улицей Новоселов, легковушку просто намотало на придорожное дерево. Фото ГАИ

В результате молодому человеку было предъявлено обвинение по части 4 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. До суда он будет находиться под стражей. Расследование дела завершено и после ознакомления прокурора оно передано для рассмотрения в суд Октябрьского района Витебска, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.

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