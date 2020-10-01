Пенсионер провел ночь в лесу из-за желания вырезать черенок лопаты. Как житель Новополоцка выбирался из чащи?

Іван Дзедушкін • 01/10/20 13:31 • Здарэнні

Приехав к знакомым в деревню Карпиничи Полоцкого района 66-летний пенсионер ушел в лес и пропал, на его поиски подняли милицию и спасателей.



Как писали «ННВ», о пропаже гостя сельчане сообщили в 21:16. Несмотря на то, что заблудившегося мужчину искали 9 человек на 3 машинах, из-за темноты найти его не удалось.

Как оказалось, житель Новополоцка решил помочь хозяевам по дому и пошел в лес, чтобы вырубить черенок для лопаты. В лесу он заблудился и решил ночевать, к этому времени он удалился от места, где велись поиски, уже на 10 километров.

Утром снова отправился в путь и при этом был настолько уверен в выбранном направлении, что, встретив на лесной дороге работников лесхоза, даже не поинтересовался своим местонахождением, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

По воле случая один из лесников встретил неподалеку своего брата, работающего в МЧС. Тот рассказал, чем заняты пожарные в лесу, а в ответ лесник указал направление, в котором ушел новополочанин.

Еще через час прогулку в неизвестном направлении смогли прервать оперативники уголовного розыска местного РОВД, которым удалось по лесу догнать самоуверенного пенсионера.

Напомним, что год назад заблудившийся в Витебском районе грибник попал на территорию России. Он блуждал в лесах двух государств десять суток.