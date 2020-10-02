Сергей Сташевский, заставлявший избирательную комиссию переписать протокол, покинул пост главы Октябрьского района Витебска

• 02/10/20 12:16 • Палітыка

Накануне Дня учителя Сергей Сташевский, заставлявший педагогов из избирательной комиссии переписать протокол голосования в пользу Лукашенко, покинул пост главы администрации Октябрьского района Витебска.
Глава администрации Октябрьского района Сергей Сташевский на встрече с горожанами. Фото Сергея Серебро

Напомним, что сразу после выборов была опубликована аудиозапись, на которой глава районной администрации «за закрытыми дверьми» требовал от членов участковой избирательной комиссии №25 изменить протокол голосования в поменять местами результаты двух кандидатов — Тихановской и Лукашенко.

Во время встречи витеблян с Николаем Шерстневым 17 августа председатель облисполкома заявил, что в отношении господина Сташевского проводится проверка. Однако до сих пор о ее результатах ничего не известно.

Протокол подсчета голосов с участка №25 в Октябрьском районе Витебска

После инцидента с аудиозаписью исчез с публичных мероприятий и стал недоступен для журналистов. Однако накануне «Дожинок» он принимал участие в открытии после капремонта детского сада № 36 — об этом написали «Витьбичи», но фото чиновника они не стали публиковать.

Вчера, 1 октября появилась неофициальная информация о «проводах» Сергея Сташевского с поста главы районной администрации. Сегодня она подтвердилась изменениями на сайте горисполкома — имя и фото чиновника исчезли со страницы руководства Октябрьского района.

Белые браслеты, бюллетени трубочкой и наблюдатели под крыльцом — как в Витебске прошли президентские выборы. Фото Сергея Серебро

Сергей Сташевский начинал карьеру в Министерстве труда и социальной защиты, затем работал в аппарате Совета Министров на должности помощника заместителя премьер-министра. В Витебск он переехал 11 лет назад, получив сначала должность заместителя, а потом, в 2010 году, главы администрации Свободной экономической зоны «Витебск». Октябрьским районом господин Сташевский руководил менее шести лет, это кресло он занял в декабре 2014 года.

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