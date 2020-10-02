Сергей Сташевский, заставлявший избирательную комиссию переписать протокол, покинул пост главы Октябрьского района Витебска

Сяржук Серабро • 02/10/20 12:16 • Палітыка

Накануне Дня учителя Сергей Сташевский, заставлявший педагогов из избирательной комиссии переписать протокол голосования в пользу Лукашенко, покинул пост главы администрации Октябрьского района Витебска.



Напомним, что сразу после выборов была опубликована аудиозапись, на которой глава районной администрации «за закрытыми дверьми» требовал от членов участковой избирательной комиссии №25 изменить протокол голосования в поменять местами результаты двух кандидатов — Тихановской и Лукашенко.

Во время встречи витеблян с Николаем Шерстневым 17 августа председатель облисполкома заявил, что в отношении господина Сташевского проводится проверка. Однако до сих пор о ее результатах ничего не известно.

После инцидента с аудиозаписью исчез с публичных мероприятий и стал недоступен для журналистов. Однако накануне «Дожинок» он принимал участие в открытии после капремонта детского сада № 36 — об этом написали «Витьбичи», но фото чиновника они не стали публиковать.

Вчера, 1 октября появилась неофициальная информация о «проводах» Сергея Сташевского с поста главы районной администрации. Сегодня она подтвердилась изменениями на сайте горисполкома — имя и фото чиновника исчезли со страницы руководства Октябрьского района.

Сергей Сташевский начинал карьеру в Министерстве труда и социальной защиты, затем работал в аппарате Совета Министров на должности помощника заместителя премьер-министра. В Витебск он переехал 11 лет назад, получив сначала должность заместителя, а потом, в 2010 году, главы администрации Свободной экономической зоны «Витебск». Октябрьским районом господин Сташевский руководил менее шести лет, это кресло он занял в декабре 2014 года.