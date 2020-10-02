В Шумилинском районе сгорел погрузчик «Амкодор»
1 октября в Шумилинском районе произошло возгорание погрузчика «Амкодор 2662-01».
Инцидент произошел в поле у деревни Заполье во время ремонтных работ, погрузчик принадлежит КУСП «Шумилинская ПМК-70»
В результате пожара в «Акодоре» были повреждены моторный отсек и кабина. Люди не пострадали. Причина загорания устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.
Несколькими днями ранее, 28 сентября, при проведении погрузочно-разгрузочных работ на территории ОАО «Мосарлен» в деревне Мосар Глубокского район.
В результате загорания в погрузчике были также повреждены моторный отсек и кабина.
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