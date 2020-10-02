В Шумилинском районе сгорел погрузчик «Амкодор»

ННВ • 02/10/20 13:12 • Здарэнні

1 октября в Шумилинском районе произошло возгорание погрузчика «Амкодор 2662-01».



Инцидент произошел в поле у деревни Заполье во время ремонтных работ, погрузчик принадлежит КУСП «Шумилинская ПМК-70»

В результате пожара в «Акодоре» были повреждены моторный отсек и кабина. Люди не пострадали. Причина загорания устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.

Несколькими днями ранее, 28 сентября, при проведении погрузочно-разгрузочных работ на территории ОАО «Мосарлен» в деревне Мосар Глубокского район.

В результате загорания в погрузчике были также повреждены моторный отсек и кабина.