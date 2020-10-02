Витебское ЖКХ потратит более полумиллиона рублей на терминалы дистанционного учета потребления тепла в многоквартирных домах

Сяржук Серабро • 02/10/20 22:36 • Эканоміка

Закупку дистанционных терминалов для учета и регулирования отпущенной и потребленной тепловой энергии стоимостью 556 870 рублей объявило Витебское ЖКХ.



609 таких приборов закупаются для оборудования системы отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах, находящихся на обслуживании ГП «ЖРЭТ г. Витебска».

Согласно техническому заданию терминалы должны получать информацию с имеющихся теплосчетчиков и терморегуляторов. Они позволят отображать в удобной для восприятия форме состояние контролируемых объектов, а также активно вмешиваться в работу оборудования при возникновении нештатных ситуаций.

Закупка производится в форме электронного аукциона. Оплачивается она за счет бюджетных средств. Поставить терминалы заказчику должны до конца ноября.