Вместо благоустройства захоронений власти установят еще один памятный знак на месте концлагеря «5-й полк». Это будет стоить почти 7000 долларов

Сяржук Серабро • 02/10/20 0:17 • Грамадства

Перед существующим обелиском узникам нацистского концлагеря «5-й полк» в Витебске возведут еще один памятный знак, решение об этом принял горисполком.



Таким образом, перед обелиском, возведенном еще во времена Советского Союза, должен появиться новый памятный знак, посвященным жертвам и заключенным этого лагеря.

Тендер на возведение памятного знака узникам концентрационных лагерей объявило Управление капитального строительства города Витебска. Оплачиваются эти работы за счет спонсорских средств Витебского областного отделения Общественного объединения «Белорусский фонд мира». Стоимость закупки составляет 17 712 рублей, она проводится без снижения цены заказа.

Напомним, что в 2012 году рядом с советским обелиском, установленном в 1964 году, на месте бывшего концлагеря «5-й полк» (Stalag 313), возвели часовню с набат-колоколом. Кроме того там же установлен поклонный крест, который в свое время освятил Патриарший экзарх всея Беларуси Филарет. Теперь добавится и новый памятный знак.

Следует отметить, что все эти мемориальные объекты находятся у автомобильной дороги, переходящей в улицу Титова. Массовые захоронения замученных узников концлагеря расположены в стороне и, к сожалению, практически никак не благоустроены.

На братских могилах, где по советским оценкам покоится 80 000 жертв нацизма, стоят дощатые пирамидки со звездами, подобные тем, какие ставили еще во время войны. Они, как и установленные горожанами по периметру захоронений деревянные кресты, со временем ветшают и подвергаются вандализму. Так, в 2015 году «ННВ» писали о разломанных пирамидках и поваленных крестах, та же ситуация наблюдалась и в 2019 году.

С момент освобождения концлагеря прошло уже 76 лет, однако так и не было проведено нормальной эксгумации его погибших узников, как, например, сделали поляки в Катыни. Само место захоронения десятков тысяч красноармейцев и мирных жителей, остается по сути, заброшенным, тогда как на видном месте у дороги дублируются так называемые памятые знаки...