Горисполком предлагает витеблянам подработать на уборке овощей

• 03/10/20 12:10 • Эканоміка

На сайте Витебского горисполкома появилась бегущая строка, которая рекламирует общественные оплачиваемые работы.
Уборка картофеля в колхозе. Фото photo.bymedia.net

Согласно этой информации, управление по труду, занятости и социальной защите горисполкома приглашает горожан на оплачиваемые общественные работы по сбору и переработке плодовой и овощной продукции.

Желающим потрудиться на уборке урожая следует обращаться по телефону 36-25-54.

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