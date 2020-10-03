Горисполком предлагает витеблянам подработать на уборке овощей
На сайте Витебского горисполкома появилась бегущая строка, которая рекламирует общественные оплачиваемые работы.
Согласно этой информации, управление по труду, занятости и социальной защите горисполкома приглашает горожан на оплачиваемые общественные работы по сбору и переработке плодовой и овощной продукции.
Желающим потрудиться на уборке урожая следует обращаться по телефону 36-25-54.
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