Горисполком предлагает витеблянам подработать на уборке овощей

ННВ • 03/10/20 12:10 • Эканоміка

На сайте Витебского горисполкома появилась бегущая строка, которая рекламирует общественные оплачиваемые работы.



Согласно этой информации, управление по труду, занятости и социальной защите горисполкома приглашает горожан на оплачиваемые общественные работы по сбору и переработке плодовой и овощной продукции.

Желающим потрудиться на уборке урожая следует обращаться по телефону 36-25-54.