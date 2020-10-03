Рост новых случаев COVID-19 отмечают и в Ушачском районе

Сяржук Серабро • 03/10/20 13:00 • Здароўе

Только в инфекционном отделении райбольницы в Ушачах находится 13 больных COVID-19.



В последние дни число случаев заражения коронавирусом увеличило и в Ушачском районе, об этом со ссылкой на главного государственного санитарного врача района сообщила газета «Патрыёт».

В инфекционном отделении районной больницы лечатся 13 пациентов со среднетяжелым течением заболевания. При этом у значительной части заразившихся заболевание протекает в бессимптомной форме, и они находятся дома на самоизоляции.

Как сообщали «ННВ», с последних чисел сентября заболеваемость COVID-19 начала растив Оршанском районе, там усиливают меры по профилактике.