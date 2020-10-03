Рост заболеваемости COVID-19 отмечен в Оршанскорм районе, там усилены профилактические меры

ННВ • 03/10/20 0:05 • Здароўе

С 1 октября усилены профилактические мероприятия, направленные на снижение распространения острых респираторных инфекций, включая COVID-19, в Оршанском районе.



Подъем заболеваемости в Оршанском районе стали отмечать с двадцатых чисел сентября, сообщает «Оршанская газета» со ссылкой на главного государственного санитарного врача Оршанского района, Сергея Белого, пока он не носит лавинообразный характер.

При этом еще в июле в районе отмечали устойчивое снижение новых случаев заболевания коронавирусной инфекции, а в августе здесь зарегистрировали минимальное количество случаев COVID-19 за весь период наблюдения.

В октябре в Оршанском районе намерены провести контрольные мероприятия по выполнению мер, направленных на профилактику распространения острых респираторных инфекций, включая COVID-19.