На улице Гагарина в Витебске вырезают под корень деревья. Фотофакт
На улице Гагарина в Витебске пилят деревья, которые много лет украшали этот район города. Это происходит в рамках реконструкции дороги на этой улице.
Напомним, в июле на улице Гагарина в Витебске начали реконструкцию. Рабочие демонтировали трамвайные пути - чтобы сделать новую широкую дорогу.
Обновленную улицу власти планируют сдать к следующему «Славянскому базару».
На ремонт потребуется 39 млн рублей. Из них 24 млн — те, что сэкономили на реконструкции Полоцкого путепровода. Остальные деньги власти будут «искать в резерве».
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