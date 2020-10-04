На улице Гагарина в Витебске вырезают под корень деревья. Фотофакт

Ігар Мацьвееў • 04/10/20 13:41 • Падзеі

На улице Гагарина в Витебске пилят деревья, которые много лет украшали этот район города. Это происходит в рамках реконструкции дороги на этой улице.

Напомним, в июле на улице Гагарина в Витебске начали реконструкцию. Рабочие демонтировали трамвайные пути - чтобы сделать новую широкую дорогу.

Обновленную улицу власти планируют сдать к следующему «Славянскому базару».

На ремонт потребуется 39 млн рублей. Из них 24 млн — те, что сэкономили на реконструкции Полоцкого путепровода. Остальные деньги власти будут «искать в резерве».