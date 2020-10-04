Под Новополоцком внедорожник влетел под фуру, управлявшая джипом девушка погибла

• 04/10/20 12:34 • Здарэнні

В ночь с 3 на 4 октября неподалеку от Новополоцка произошло лобовое столкновение автопоезда «Volvo» с джипом «Great Wall Hover».
Под Новополоцком внедорожник влетел под фуру, управлявшая джипом девушка погибла. Фото ГАИ

Неподалеку от деревни Охотница полоцкого района 35-летняя жительница Новополоцка, ехавшая на внедорожнике, не справилась с управлением на закруглении дороги. «Great Wall Hover». выехал на полосу встречного движения и совершил врезался в ехавшую навстречу фуру.

Под Новополоцком внедорожник влетел под фуру, управлявшая джипом девушка погибла. Фото ГАИ

В результате этого дорожно-транспортного столкновения девушка получила тяжелые травмы, от которых погибла на месте происшествия, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

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