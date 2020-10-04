В Витебске «Жигули» въехали в бок «Honda», пострадал пассажир «шестерки»

Іван Дзедушкін • 04/10/20 12:19 • Здарэнні

3 октября в Витебске столкнулись «ВАЗ-2106» и «Honda Accord», есть пострадавший.



Как установила Госавтоинспекция, при проезде равнозначного перекрёстка улиц 2-й Артиллерийской и 1-й Клинической, 66-летний водитель «Жигулей» не предоставил преимущество в движении 32-летнему водителю «Honda».

В результате этого дорожно-транспортного происшествия пострадал 69-летний пассажир «шестерки», об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.