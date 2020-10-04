Витебляне смогли пройти маршем протеста по городу, перед началом акции задержали журналистов

Сяржук Серабро • 04/10/20 22:29 • Палітыка

4 октября в Витебске протестующие горожане смогли пройти колонной по нескольким улицам, напомним, что неделю назад милиция не дала им начать шествие.



Перед началом акции у торгового центра «Мега» на проспекте Строителей были задержаны журналисты TUT.BY Татьяна Матвеева и Алесь Пилецкий, которые после приостановки действия лицензии СМИ у этого портала, представляют в Витебске редакции «БелаПАН» и «Народной Воли» соответственно. Также был задержан и автор этого материала, снимавший действия милиции в отношении коллег.

Несмотря на то, что при задержании сотрудники милиции уверяли, что в отделение милиции нужно проехать для проверки подозрительных журналистов по каким-то базам данных, в Первомайском РОВД со всех троих взяли подписи под протоколом о профилактической беседе о недопустимости участия в несанкционированных массовых мероприятиях.

В это время, похоже, в городе начались задержания, так как, выйдя из здания РОВД, корреспондент «ННВ» наблюдал как из подъехавшего туда микроавтобуса с тонированными стеклами сначала выгрузили велосипед, а затем двух молодых людей с заломленными назад руками.

Пока журналисты проходили профилактику, протестующие смогли сформировать колонну и пройти по проспекту Победы, затем свернули на Московский проспект и по его южной стороне дошли до дома №13 корпус 1, перешли на другую сторону и пошли по проспекту вспять.

По дороге колонна протестующих подверглась атаке милиции, подъехавшей на том самом микроавтобусе, на котором в РОВД доставляли велосипед. Силовикам удалось схватить нескольких человек, милиция применяла в отношении горожан слезоточивый газ.

Когда шествие дошло до перекрестка Московского проспекта с улицей Терешковой, в колонне было немногим более ста человек. В ее голове ехала женщина в инвалидной коляске с плакатом «А король то голый».

Около 16:00, дойдя до улицы Правды, протестующие стали расходиться и растворяться во дворах.