Еще два комбайна сгорели в Витебской области, оба — в один день

• 05/10/20 14:53 • Здарэнні

Агропромышленный комплекс Витебщины в результате пожаров потерял еще два комбайна, пожары кормоуборочных агрегатов произошли 4 октября в Полоцком и Чашникском районах.
Горящий кормоуборочный комбайн КВК-800. Фото МЧС

В 11:43 вблизи деревни Вишнево Полоцкого района загорелся кормоуборочный комбайн КВК-800 «ПАЛЕССЕ FS80». Когда убиравший кукурузу комбайн загорелся, 30-летний механизатор пытался потушить огонь с помощью четырех огнетушителей «ОП-5».

Однако к приезду пожарных машины продолжала гореть, спасателям удалось ликвидировать пожар, в результате которого были повреждены моторный отсек, кабина и колеса.

Горящий кормоуборочный комбайн КВК-800. Фото МЧС

Спустя час аналогичный комбайн загорелся в Чашникском районе у деревни Пуськи. Механизатор и другие работники ОАО «Чашникский агросервис» пытались сами потушить КВК-800 «ПАЛЕССЕ FS80-5», для этого использовали огнетушители, а также засыпали пламя землей при помощи погрузчика «Амкодор».

Этот пожар также ликвидировали спасатели, огнем в комбайне повреждены моторный отсек и кабина.

В первом случае причиной возгорания могло стать механическое разрушение узлов и деталей, а во втором — короткое замыкание электропроводки, сообщается пресс-службой МЧС.

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1 каментар

  1. cinic  
    5/Кастрычнік/2020 у 20:08

    Очень красивые растяжки были к дожинкам - капиталистические комбайны раскрашенные под флаг БССР...Кстати рекорды тоже ставят на НАТО вских машинах...

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