Неизвестный хищник растерзал телят на ферме в Браславском районе, колхозники винят волков

• 05/10/20 20:56 • Экалогія

Четыре теленка были растерзаны ночью на ферме ОАО «Друйский», хищник или хищники проник на территорию телятника, расположенного прямо в деревне Друйск Браславского района.
Волк, поедающий добычу. Фото pixabay.com

Загрызенных животных обнаружили утром 23 сентября, сообщает газета «Браслаўская звязда» со ссылкой на директора хозяйства Александра Белюна. Первым пришедший на работу животновод увидел в загоне растерзанную тушу теленка, а неподалеку — еще два трупа с разорванными шеями. Позже в стаде выявили еще живую телку, но со следами нападения хищника.

— Я раньше всех приехал к ферме. Привез на лошади воз с корма для телят. Обычно они видят меня издалека и уже спешат навстречу, сбиваются в кучу и ждут еду. Но то утро животные были очень напуганы и шарахались в сторону, я сразу понял: что-то не так. На площадке заметил животное, неподвижно лежавшее в луже крови, и сразу сообщил начальству. У одного теленка даже не было глаз. Когда осматривали туши, я видел, большое количество укусов на шее животного, разорванный живот. Мне кажется, не нужно быть большим специалистам, чтобы понять: это сделал хищник, — уверен животновод Геннадий Стельмаченок, обнаруживший убитых телят.

*— Еще дня четыре назад один из пастухов, который пас коров недалеко от деревни Бандури (это рядом с фермой), рассказал, что видел большого волка. А вчера мы убедились, что здесь орудует стая и, похоже, с волчатами. Утром того злополучного дня мне позвонил Геннадий Стельмаченок и рассказал, что у нас ЧП: на площадке лежат три мертвых теленка. Я тут же явилась. Увидев павших животных, сразу поняла, что их убила не болезнь. Крепкие, крупные, примерно по 130 кг, телята с разорванными шеями и животами — ужасное зрелище. В углу выгульной площадки мы нашли следы, похожие на волчьи и что-то наподобие лаза: подкоп под ограду, от него по траве видна была тропка, которая вела в кустарник рядом, — приводит издание слова заведующей фермой «Друйск» Ирины Стельмаченок.

В хозяйстве уверяют что на следующую ночь после нападения хищников дежуривший в телятнике сторож видел волка с другой стороны площадки. Мужчина развел костер чтобы отпугнуть хищника, ближе волк подходить не стал.

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