Витебская афиша с 5.10.2020 по 11.10.2020 года
Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 5 по 11 октября 2020 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.
Кино:
Дом кино
ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03
5.10–7.10
"Милашка как ты". Романтическая комедия, США, 18+ (21:50). Цена: 5,70–6,60.
"Семейка Бигфутов". Мультфильм, 2D/3D, Бельгия, Франция, 6+ (удл.: 10:35 в 3D, 13:55, 17:15). Цена: 6,30–7,10, удл. +0,30.
"Дедушка нелегкого поведения". Комедия, семейный, США, 6+ (12:05, 17:55). Цена: 5,70–6,60.
"Гостиница Окко". Аниме, Япония, 6+ (10:10 детский, удл., 13:55 удл.). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50, удл. +0,30.
"Стрельцов". Драма, спорт, мелодрама, Россия, 6+ (19:00; 15:50). Цена: 5,70–6,60.
"Белка и Стрелка. Карибская тайна". Анимация, Россия, 6+ (8:55 детский, удл., 12:20 детский, удл., 15:40 удл.). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50, удл. +0,30 (11:25 детский, удл., 13:00 удл.; 16:50 удл.).
"После. Глава 2". Драма, мелодрама, США, 16+ (19:45). Цена: 4,70–5,50, удл. +0,30.
"Довод". Боевик, триллер, фантастика, США, Великобритания, 16+ (21:00). Цена: 5,20–6,00.
8.10–14.10
"Китобой". Драма, приключения, Россия, Бельгия, Польша, 16+ (17:50, 21:40). Цена: 5,70–6,60.
"Милашка как ты". Романтическая комедия, США, 18+ (21:50). Цена: 5,70–6,60.
Цена: 5,70–6,60.
"Семейка Бигфутов". Мультфильм, 2D/3D, Бельгия, Франция, 6+ (удл.: 8:55,10:40 в 3D, 12:30 в 3D,14:20, 16:05). Цена: 5,70–7,10, удл. +0,30.
"Дедушка нелегкого поведения". Комедия, семейный, США, 6+ (11:20, 15:10). Цена: 5,70–6,60.
"Гостиница Окко". Аниме, Япония, 6+ (9:30 детский, удл., 13:15 удл.). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50, удл. +0,30.
"Стрельцов". Драма, спорт, мелодрама, Россия, 6+ (19:40). Цена: 4,70–5,50.
"После. Глава 2". Драма, мелодрама, США, 16+ (17:00). Цена: 4,70–5,50, удл. +0,30.
"Довод". Боевик, триллер, фантастика, США, Великобритания, 16+ (19:05). Цена: 5,20–6,00.
Кинотеатр «Мир»
ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (есть Wi-Fi)
5.10–7.10
"Капоне. Лицо со шрамом". Драма, криминал, Канада, США, 18+ (21:40). Цена: 5,70–6,60.
"Семейка Бигфутов". Мультфильм, 2D/3D, Бельгия, Франция, 6+ (8:25; 11:40 в 3D, 15:05). Цена: 6,30–6,60, удл. +0,30.
"Дедушка нелегкого поведения". Комедия, семейный, США, 6+ (13:30, 17:05). Цена: 5,70–6,60.
"Гостиница Окко". Аниме, Япония, 6+ (9:45 детский, удл., 11:35 удл.). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50, удл. +0,30.
"Манхэттенский фестиваль короткометражного кино 2020". Игровой, альманах, 16+ (19:00). Цена: 6,30–7,10.
"Стрельцов". Драма, спорт, мелодрама, Россия, 6+ (16:50). Цена: 5,70–6,60.
"Белка и Стрелка. Карибская тайна". Анимация, Россия, 6+ (10:05 детский, удл., 13:25 удл). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50, удл. +0,30.
"Сделано в Италии". Комедия, 2020, Великобритания, Италия, 12+ (15:20). Цена: 5,70–6,60.
"После. Глава 2". Драма, мелодрама, США, 16+ (21:30). Цена: 4,70–5,50, удл. +0,30.
"Довод". Боевик, триллер, фантастика, США, Великобритания, 16+ (18:55). Цена: 5,20–6,00.
8.10–14.10
"Гудбай, Америка". Комедия, мелодрама, Россия, 12+ (15:45 удл., 19:40). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,30.
"Малышка с характером". Остросюжетный экшен-триллер, США, 18+ (21:40). Цена: 5,70–6,60.
"Капоне. Лицо со шрамом". Драма, криминал, Канада, США, 18+ (17:45). Цена: 5,70–6,60.
"Семейка Бигфутов". Мультфильм, 2D/3D, Бельгия, Франция, 6+ (удл: 9:55, 11:40 в 3D, 13:30, 15:15). Цена: 6,30–7,10, удл. +0,30.
"Дедушка нелегкого поведения". Комедия, семейный, США, 6+ (13:50). Цена: 5,70–6,60.
"Гостиница Окко". Аниме, Япония, 6+ (8:25 детский, 10:10 детский, удл., 12:-00 удл.). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50, удл. +0,30.
"Манхэттенский фестиваль короткометражного кино 2020". Игровой, альманах, 16+ (19:00). Цена: 5,20–6,00.
"Стрельцов". Драма, спорт, мелодрама, Россия, 12+ (17:-00). Цена: 4,70–5,50.
"После. Глава 2". Драма, мелодрама, США, 16+ (21:30). Цена: 4,70–5,50, удл. +0,30.
Скоро в кинотеатрах Витебска:
"Гномы в деле!". Комедия, семейный, анимация, Германия, 6+.
"Авангард: Арктические волки". Боевик, криминал, Китай, 16+.
"Гипноз". Психологический триллер, Россия, 16+.
"Экстремальная работа". Комедия, боевик, криминал, Корея, 16+.
"Погребальные байки". Ужасы США, 16+.
Спектакли:
Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа
вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96
8.10 (19:00) «Метро». Цёмная гісторыя са святлом у канцы тунэля.
9.10 (19:00) Бальніца на краі свету». Драматычная камедыя.
10.10 (18:00) «Скрыпкі часам вядуць да вар'яцтва». Меладрама.
11.10 (18:00) «Шукаем тэнара». Камедыя.
Беларускі тэатр «Лялька»
**вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77
9.10 (11:00) «Калабок».
10.10 (11:00) «Жыў-быў Заяц».
11.10 (11:00) «Вясёлы Дарафей».
Концерты:
Витебская областная филармония
**улица Ленина, 69, тел. 36-83-87
8.10 (19:00) Концерт вокальной музыки Памяти М. Магомаева посвящается…
«Любовь моя – мелодия».
9.10 (19:00) Комедия для взрослых «Дом вверх дном» (Беларусь)
10.10 (19:00) Концерт фортепианной музыки. Андрей ИВАНОВ (Беларусь)>##
Выставки:
Витебский областной краеведческий музей
ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12
«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.
«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).
«Природа Витебского края».
«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.
Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»
«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).
«Находки с бабушкиного чердачка».
«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).
«Вся жизнь в свете рампы». Выставка, посвященная Народной артистке Республики Беларусь Светлане Окружной.
Художественный музей
ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01
«Белорусское искусство XVIII−XX веков».
«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»
Коллекция работ Ю.М. Пэна.
Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.
«Магия акварели». Акварель Феликса Гумена.
«Синий троллейбус». Юбилейная выставка Валентины Ляхович.
«Художник и время». Юбилейная выставка Юрия Зуева.
«Художник и муза». Юбилейный проект Феликса Кузнецова и Маины Боборико.
Витебский музей истории частного коллекционирования
пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21
Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.
«Лениниана в собрании И. Галькевича». Мини-выставка памятных медалей.
Выставка Музея утюга (до 1.11).
«Пейзажная лирика Феликса Кузнецова». Юбилейная выставка.
«Ниточка, иголочка – радужный эффект…». Вышивка Анны Черногузовой (до 16.10).
Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»
тел. 69-19-91
Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И.Репина.
Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).
«Рисуют мальчики войну». Детские работы на тему войны.
«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.
Фотовыставка Павла Волынцевича (до ноября).
Витебский центр современного искусства
пр. Белобородова, 5, тел. 22-48-94
«100 плакатов #UNOVIS100». Выставка лауреатов и жюри международного конкурса плаката «УНОВИС. 21 век» (до 20.01).
Музей истории Витебского народного художественного училища
ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25
"Пионеры супрематизма." Проект Ве`рбовка – 100» творческого объединения AGORApro (Москва).
Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)
ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65
Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).
"Такие маленькие огромные звезды". Выставка памяти Надежды Счастной.
"Мимо". Проект кафедры дизайна ВГТУ.
Арт-центр Марка Шагала
ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68
Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.
Міжнародны праект «Трэцяя плынь».
Дом-музей Марка Шагала
ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68
Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.
Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»
ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84
«Скарбніца старажытнага горада». Выставка городского клуба мастеров.
«Этна-хатка». Постоянная экспозиция.
Мастацкая выстава, прысвечаная Году малой радзiмы.
Выставка вышивки кружка «Зольтые руки».
17.10 (12:00–14:00) «А ну-ка, мамы!». День семейного отдыха, посвященный Дню матери.
Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»
пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38
Экспозиция, посвященная истории Витебска.
Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.
Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева
ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68
Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М. Ф. Шмырева.
«Афганистан». Выставка фотографий В. Белоуса.
Галерея «Стена»
ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75
«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).
Выставка работ белорусских художников.
Разное:
Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии
ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75
10:00–18:00 (ср. – вс.) Дни массового отдыха горожан.
11:00–17:00 Работает комплекс аттракционов.
10:00–18:00 Прокат спортинвентаря.
Битлз-клуб «Чердачок»
**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09
5.10, 7.10, 9.10 (20:00) Кинопоказы.
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