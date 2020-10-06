Подснежники расцвели осенью на востоке Витебской области. Фотофакт

ННВ • 06/10/20 14:47 • Экалогія

Распустившиеся первоцветы обнаружили в осеннем лесу грибники в Дубровенском районе.



Районная газета «Дняпроўская праўда» опубликовала фото ведра опят, украшенного букетиком цветов с белыми лепестками разрезными листьями.

Судя по фото это ветреница лесная, которая в Беларуси имеет народное название «белай пралескі». Этот растение является первоцветом и обычно цветет в апреле — мае. По какой-то причине в самом северном регионе страны цветки распустились в первой декаде второго месяца осени.

Следует отметить, что очень похожая на этот цветок ветреница лесная (отличается пушистым стеблем) в Беларуси занесена в Красную книгу, и срывать ее ни в коем случае нельзя. Да и вообще все первоцветы являются не только украшением леса, но и одним из первых источников нектара и пыльцы для перезимовавших пчел. Лучше оставить цветки тем, кому они нужнее.