В Витебске горел гаражный кооператив, один автомобиль уничтожен, еще два — повреждены. Видео

Іван Дзедушкін • 06/10/20 13:24 • Здарэнні

5 сентября в результате пожара в гаражном кооперативе на улице Гагарина в Витебске был уничтожен один из автомобилей, а еще два получили повреждения.



ГПК №7 загорелся в 22:21, приехавшие на место пожарные обнаружили открытое горение двух гаражей. Из-под крыш соседних четырех боксов шел сильный дым.

В результате пожара в одном из гаражей был уничтожен легковой автомобиль «Mazda 626», а в соседних пострадали еще две легковушки. В секции гаражей повреждена кровля на площади около 21 квадратного метра.

Горевшие гаражи принадлежат жительницам Витебска 36-ти и 65-ти лет. В результате пожара люди не пострадали. Проводится проверка, сообщается пресс-службой МЧС.