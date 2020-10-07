В Витебске автобус сбил велосипедиста, пострадавший в больнице

Іван Дзедушкін • 07/10/20 14:11 • Здарэнні

40-летний велосипедист попал под автобус на улице Воинов-Интернационалистов в Витебске, его пришлось госпитализировать.



Инцидент произошел 3 октября в 15:00: выезжая с прилегающей территории дома №30 витеблянин, не уступил дорогу автобусу «МАЗ», ехавшему по главной дороге. В результате столкновения велосипедист получил травмы.

Госавтоинспекция разыскивает очевидцев этого дорожно-транспортного происшествия. Владеющих какой либо информацией о ДТП просят сообщать ее в оперативно-дежурную службу ГАИ по телефонам: 8-0212-58-44-44, 621-44-44 (А1), 721-44-44 (МТС) или по телефону 102.