«Лайк — если мэр Витебска ошибается, и среди нас нет иностранных агентов», — сына председателя горисполкома посадили на сутки в день тайной инаугурации Лукашенко

ННВ • 08/10/20 0:12 • Палітыка

Вчера, 6 октября, из изолятора временного содержания в Жодино освободился сын председателя Витебского горисполкома Вадима Зарянкина, которого арестовали в день тайной инаугурации Лукашенко.



27-летний Филипп Зарянкин, который работает в IT-сфере в Минске, был задержан 23 сентября. Его обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии и на основании части 1 статьи 23.34 КоАП наказали 13 сутками административного ареста.

Сам молодой человек утверждает, что участия в марше протеста против инаугурации Александра Лукашенко, не принимал. «Задержание не имеет к маршу протеста никакого отношения. Меня задержали уже намного позже — после одиннадцати часов вечера. На улице уже никого не было. Я шел один с работы, с Немиги на Городской Вал. При мне не было ни флага, ни плаката, я ничего не скандировал. Просто хотел обойти оцепление силовиков», — рассказал он Зарянкин в интервью TUT.BY.

Задержание сына за политическую активность может пагубно отразиться на карьере Вадима Зарянкина, который в начале года сменил Виктора Николайкина на посту председателя Витебского облисполкома. «Как я понял, это уже начинает отражаться (задержание на карьере отца, — ред.). Я в тихом ужасе», — так Филипп Зарянкин прокомментировал ситуацию «Нашай ніве».

При этом оба издания молодой человек уверил, что конфликтов в семье нет, а политические взгляды — это личное дело каждого.

Впрочем, очевидно, что сын пытался переубедить отца в его взглядах на протестное движение в Беларуси. «Ребята, лайк - если глава администрации горисполкома (не понравилось людям слово мэр) Витебска ошибается и среди нас нет иностранных агентов)))», — написал Филипп в Facebook 17 августа. Ниже в комментариях он написал, что собирается показать этот пост отцу — «может хоть это проймет». Друзья молодого человека поставили под записью 49 лайков.

Несколькими днями позже Вадим Зарянкин в интервью телерадиокомпании «Витебск» заявил, что и власти, и общество находятся в состоянии стресса. «Это состояние стресса, это состояние… наверное, какого-то катарсиса», — сказал он.

В тот же день мэр принял участие в провластном митинге в поддержку Лукашенко, на который власти свезли людей в Летний амфитеатр. Вадим Зарянкин встретился корреспонденту «ННВ», когда шел с группой людей от памятника Петру Машерову к главной площадке «Славянского базара в Витебске».

Вадим Зарянкин занял кресло председателя городского исполнительного комитета в 56 лет. До этого он 17 лет проработал в Комитете госконтроля, а с 2014 года — возглавлял областной Комитет.