Накануне второй волны COVID-19 Витебскую БСМП возглавил Андрей Захаров, руководивший райбольницей в Себеже

Сяржук Серабро • 08/10/20 1:54 • Здароўе

На посту главврача Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи снятого в разгар эпидемии коронавируса Сергея Лазаря сменил Андрей Захаров, вернувшийся спустя много лет из России.



Напомним, что весной, в самый разгар эпидемии COVID-19 возглавлявшего БСМП Сергея Лазаря вызвали в облздрав и сообщили ему об увольнении. С тех пор практически пять месяцев больница работала под руководством исполнявшего обязанности главврача Александра Винникова.

О предполагаемом назначении господина Захарова главным врачом врача Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи «ННВ» стало известно в конце августа. Однако, с должности главврача Себейжской районной больницы (Россия) Андрей Захаров, судя по всему, уволился только 17 сентября.

Андрей Захаров окончил по специальности «Лечебное дело» Витебский государственный медицинский институт (теперь в ВГМУ) в 1987 году. Интернатуру он проходил в Калужской областной больнице по специальности «хирургия».

Врачебную деятельность господин Захаров начал еще в 1986 году, работая медбратом травматологического пункта городской больницы №3 в Витебске. После завершения обучения работал врачом анестезиологом-реаниматологом, заместителем главного врача по медицинской части До отъезда в Россию успел поруководить Витебской детской областной клинической больницей и Территориально-медицинским объединением №3 в Витебске.

В 2011 году он заместителем главного врача Себежской районной больницы, а в 2014 году стал директором Медицинского информационно-аналитического центра Псковской области. В 2016 году он вернулся в Себежскую районную больницу уже на должность главврача.