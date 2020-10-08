Продавцы магазинов в Витебске начали работать в защитных масках — в городе вторая волна COVID-19

ННВ • 08/10/20 22:57 • Здароўе

Из-за второй волны коронавирусной инфекции в Витебске с 1 октября на усиленный режим работы переведена амбулаторно-поликлиническая сеть, в магазинах продавцы начали активно использовать СИЗ.



Для лечения больных COVID-19 кроме коечного фонда собственно Витебской областной инфекционной больницы подключены и перепрофилированные отделения больницы скорой медицинской помощи — это дало дополнительно 150 коек, сообщает газета «Витьбичи».

С 8 октября, как заметил корреспондент «ННВ», продавцы в некоторых магазинах города кроме медицинских масок начали носить пластиковые защитные экраны.

В аптеках города медицинские маски есть в наличии в ассортименте. Цена одноразовой маски начинается от 34 копеек, средняя же цена такого изделия составляет 84 копейки. Респираторов же в витебских аптеках по-прежнему нет.

За последние сутки в Беларуси выявлено 477 новых случаев заражения коронавирусом, 6 человек, больных COVID-19, умерли, такая же летальность была и за предыдущие сутки.