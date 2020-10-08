Уже 27 человек заразились коронавирусом в Верхнедвинском районе во время второй волны эпидемии

Сяржук Серабро • 08/10/20 16:16 • Здароўе

В Верхнедвинском районе по состоянию на 2 октября зафиксировано уже 27 подтверждённых случаев заболевания COVID-19.



О регистрации новых случаев заражения коронавирусом, относящихся к так называемой второй волне эпидемии рассказала газета «Дзвінская праўда» со ссылкой на главного санитарного врача районного Центра гигиены и эпидемиологии Анатолия Волковича.

При этом еще 11 сентября по сообщениям этого же издания, в Верхнедвинском районе не регистрировались новые случаи заболевания COVID-19.

Первыми в регионе начали болеть дети, заболевание быстро распространилось сначала в учреждениях образования, затем начали заражаться взрослые и пожилые люди. На данный момент в Верехнедвинской центральной районной больнице нет тяжёлых больных, которые нуждаются в подключении аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

На конец июня в Верхнедвинском районе с начала эпидемии было зарегистрировано 84 случая заражения коронавирусом, а к 7 июля эта цифра [достигла 99, при этом 61 человек выздоровел, а 38 лечились амбулаторно. После этого о новых случаях в COVID-19 в регионе не сообщалось.

Отметим, что первый заразившийся коронавирусом был выявлен в Верхнедвинском районе 14 апреля, а до 27 количество случаев увеличилось только к 6 июня — более чем через полтора месяца.

По данным Минздрава от 7 октября за сутки в Беларуси было выявлено 415 новых случаев заражения коронавирусом, и 6 смертей больных с таким диагнозом. Эта динамика близка к той, которая складывалась к середине апреля.