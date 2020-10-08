Уже 8 человек умерли в Беларуси от отравления грибами, среди них — девятилетний ребенок

Зоя Машэка • 08/10/20 0:43 • Здароўе

Более чем в два раза выросло количество отравившихся грибами в Беларуси по сравнению с прошлым годом.



По состоянию на 5 октября в Витебской области зафиксировано 3 случая отравления грибами, а в целом по стране — уже 36 таких случаев. В лидерах Брестская область с 12 случаями отравлений.

При этом 8 человек, отравившихся грибами, в результате умерли. Серди этих летальных исходов, один установлен у девятилетнего ребенка, сообщает сайт Витебского зонального центра гигиены и эпидемиологии.

В прошлом году в Витебской области первый случай отравления грибами был зафиксирован еще в мае — пострадавший отравился отварными сморчками.