В Браславском районе сгорела ферма
В ночь с 7 на 8 октября произошел пожар в заброшенном здании фермы в деревне Лапино Браславского района.
Пожар начался в 1:20, в его результате огнем было уничтожено деревянное здание фермы размерами 11 на 70 метров. Среди людей пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.
Ферма в Лапино была построена в 1980 году, последние годы здание не эксплуатировалось.
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