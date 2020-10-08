В Браславском районе сгорела ферма

ННВ • 08/10/20 15:00 • Здарэнні

В ночь с 7 на 8 октября произошел пожар в заброшенном здании фермы в деревне Лапино Браславского района.



Пожар начался в 1:20, в его результате огнем было уничтожено деревянное здание фермы размерами 11 на 70 метров. Среди людей пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.

Ферма в Лапино была построена в 1980 году, последние годы здание не эксплуатировалось.